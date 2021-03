Richard Gere y su esposa reaparecen después de ser padres, por una noble misión

ESPAÑA.- El matrimonio formado por Richad Gere y Alejandra Gere han mostrado una vez más su solidaridad con su último gesto de apoyo al Open Arms, el barco español que acaba de rescatar en medio del Mediterráneo a más de una treintena de personas entre ellas catorce niños de corta edad después de que emprendieron una huida desesperada desde las costas de Libia.

"Apoyando a todos nuestros amigos de Openarms por el incesable trabajo que hacéis diariamente. Nuestros corazones están con todos vosotros", ha sido su mensaje en apoyo a la ONG española, cuya principal misión es rescatar del mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa.

El barco Open Arms rescató esta embarcación en peligro, que llevaba a bordo 38 personas, 14 de ellos niños, después de dos días a la deriva en el Mediterráneo Central, según informó el fundador de la ONG española, Oscar Camps.

"Alarm Phone", el servicio telefónico, puesto a disposición de los migrantes en el mar, había alertado de que un barco con una treintena de personas se encontraba en peligro cerca de la isla de Malta y necesitaba ser rescatado de manera urgente.

Según la línea telefónica, las autoridades maltesas e italianas no habían respondido a sus llamamientos de auxilio y finalmente el Open Arms pudo poner a todos los inmigrantes a salvo. Una gran labor que ha aplaudido el matrimonio Gere, muy concienciado con todos los temas relacionados con la ayuda humanitaria.

Desde que Alejandra y Richard Gere se enamoraran en el año 2014 comparten una gran implicación en las causas humanitarias. El matrimonio ha mostrado su inquietud con temas como la inmigración en las costas europeas.

El protagonista de títulos como "Pretty Woman", "Oficial y caballero" o "American gigolo" hace varios años se subió al Open Arms para repartir víveres entre los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por la embarcación solidaria.

Él mismo se encargó de comprar comida, un gesto solidario que sus fieles seguidores no dudaron en aplaudir. El actor estadounidense y su esposa española están especialmente concienciados también con otras causas como los niños enfermos de cáncer o las personas sin hogar.

La Fundación RAIS se trata de un proyecto personal de Alejandra al que se unió Richard Gere y en el que juntos han puesto toda su alma y esfuerzo luchando en favor de las personas sin hogar.

Richard Gere rodó una película sobre este tema, "Invisibles", y para ello durmió en la calle y durante el rodaje fue confundido con un mendigo por una turista que le dio restos de pizza.

"He dormido en la calle para conocer el problema de los 'sintecho'. No tengo miedo a remangarme y meterme en faena. Si hago algo, doy el cien por cien; si no, prefiero no hacerlo", aseguraba en más de una ocasión también su esposa.

El protagonista de "Hachiko" también ha estado muy involucrado en la lucha contra el Sida, especialmente en la India, y creó una fundación para combatir esta enfermedad y dedicar sus recursos a la investigación.