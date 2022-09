Ricardo Montaner demanda a psicóloga por criticarle beso en la boca a su hijo

Ciudad de México.- Después de que una psicóloga influencer hiciera una publicación sobre una foto de Ricardo Montaner en la que aparece besando en la boca a su hijo Ricky cuando tenía 7 años, y el artista la reprendiera, ahora la mujer revela que Ricardo la demandó.

En entrevista para Despierta América, la psicóloga Flor Rodríguez contó que el problema con el cantante habría iniciado a inicios del año.

No es que es una crítica directa hacia Montaner, yo tengo una página de psicología en redes sociales, y lo que hacemos es hablar temas de la actualidad, en Argentina se habla mucho sobre la familia Montaner y cuando se casó Stefi con Ricky Montaner fue todo un evento popular, del cual ellos mismos también difunden por redes sociales todo lo que tiene que ver con su familia, entonces se tomó una foto que está publicada en redes sociales, y lo que hice en mi página es abrir el debate sobre lo que se podría observar a partir de una foto, porque la fotografía y la psicología tienen mucha relación, se pueden observar vínculos familiares o conductas, según lo que expresa el lenguaje no verbal”

Explicó la influencer sobre la imagen en la que juzgó la manera en que el cantante le mostraba afecto a su hijo.

Prevención sobre límites

Posteriormente, sobre la foto del intérprete de “Me va a extrañar” y su retoño, la mujer explicó: “Uno de los seguidores me envía esa foto donde Montaner está besando a su hijo, y como estábamos hablando de las familias aglutinadas y los límites, utilicé esa foto para prevenir y hablar de los límites entre las relaciones padres e hijos, un padre puede amar mucho a sus hijos, pero el amor también tiene límites, porque cada vez que se cruzan los límites eso tiene efectos en la salud mental de los niños”.

Al respecto de las acciones legales que Ricardo ejecutó, la psicóloga comentó: “En realidad nunca tuvimos contacto […] a mí me llega directamente la demanda por daños y perjuicios cuando no hubo comunicación previa, si él en algún momento me hubiera manifestado que no quiere que se hable sobre el tema yo lo hubiera respetado”.

Sobre cómo toma estas acciones, Flor dijo: “Como no hubo comunicación previa es que yo tomo esta demanda por daños y perjuicios como una amenaza legal, como una manera de silenciar y que no hablemos más lo profesionales de la salud sobre estos temas tan importantes, porque la familia Montaner se muestra como un referente de lo que es el modelo de familia, entonces lo que yo quería transmitir es que hay cosas que no son tan funcionales, que hay que observar de manera más objetiva”.

Finalmente, la mujer añadió: “Él inicia una demanda cuando él está en un lugar de poder, yo soy una persona común y corriente, de clase media, trabajadora, que tiene una cuenta profesional en redes sociales, él es Ricardo Montaner con todo lo que eso implica hoy”.