Reviven demandas de abuso sexual de Michael Jackson

TIJUANA.- Un tribunal de apelaciones de California revivió las demandas de dos hombres que alegan haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson cuando eran niños.

Según tres jueves del Tribunal, las demandas emitidas por Wade Robson y James Safechuck, no debieron ser desestimadas por el tribunal inferior y una nueva ley que extiende el alcance de los casos de abuso sexual ha permitido que las apelaciones se restauren.

Los demandantes se han hecho conocidos por contar sus historias en el documental de HBO ´Leaving Neverland´ que salió en 2013.

En 2021, un juez desestimó las demanadas ya que no se podía esperar que las corporaciones MJJ Production Inc. y MJJ Ventures Inc., funcionaran como ´boy scouts´ o iglesia donde un niño bajo su cuidado espera su protección ya que Jackson, quien murió en 2009, era el propietario y accionista único de las empresas.

Los jueces del Tribunal Superior no estuvieron de acuerdo, por lo que escribieron que una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de sus empleados no esta exenta de un deber de proteger a esos niños simplemente por ser propiedad exclusiva del perpetrador del abuso.

El tema se desarrollará en un próximo juicio en Los Ángeles.

Uno de los demandantes alega que sufrió abuso sexual por parte de Jackson durante 7 años mientras que otro dijo que Jackson le daba regalos antes de abusar sexualmente de él.