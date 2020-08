Revelan que papá de Christian Nodal fue quien chocó su Ferrari

Ciudad de México.-A pesar de que Christian Nodal aseguró que su Ferrari lo chocó un elemento de su seguridad, descartando que él fuera quien lo conducía, ahora un testigo asegura que la versión del cantante es falsa.

De acuerdo a una persona que estuvo en el lugar, todo el hermetismo que hubo tras el accidente con el lujoso auto, fue para cubrir a Jaime González, progenitor del cantante.

“Fue el papá… y para que no saliera a la luz dijeron que el escolta”, reveló la fuente al programa Chisme No Like tras darse a conocer en diversos medios la explicación que brindó el intérprete de “No te contaron mal”.

Mientras siguen saliendo más detalles a la luz sobre el coche del Ferrari valuado en casi 8 millones de pesos, por su parte Christian Nodal ha dado carpetazo al tema y continúa disfrutando de su romance con Belinda.