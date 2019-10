Revelan que el cuerpo de José José nunca estuvo en su homenaje… ¡el ataúd estaba solo!

A poco más de 24 horas de haberse realizado el homenaje a José José, se ha dado a conocer que todo un fue engaño, pues el cuerpo del cantante nunca estuvo dentro del ataúd que llegó al Dade Country Auditorium, en Miami.

De acuerdo al periodista Gustavo Adolfo Infante, una de las personas que cargó el féretro del “Príncipe de la canción” notó que no pesaba mucho y al externar su sorpresa por este motivo, le revelaron que el cadáver del artista no estaba ahí. “La persona dice: ‘estaba muy delgadito ya José José, porque esto no pesa’, y le dijeron, ‘no, es que no estaba José José’”, contó.

Acto seguido, el conductor subrayó: “José José no estuvo en el homenaje, continuaba en el congelador de la morgue, porque había una orden incineración, de cremación; es decir, que fue un engaño a todos los Estados Unidos, a todo México, a los fans, porque nunca sacaron a José José de la morgue”.

A pesar de que diversos medios han confirmado que serán la mitad de las cenizas de José José las que lleguen a México el próximo miércoles y a su vez el día jueves se le realizaría un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, hasta este momento ni José Joel, ni Marysol ni Sara Sosa han confirmado esta información.