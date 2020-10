Revelan imágenes del nuevo "Escuadrón Suicida"

CIUDAD DE MÉXICO.- La revista británica Empire reveló un su edición del mes, un vistazo completo de ‘The Suicide Squad’ del director James Gunn.

Ahora, pocos días después, la misma revista permite ver las fotografías completas de las escenas de la cinta que se espera para el 2021.

Un par de nuevas fotos del nuevo Escuadrón Suicida, que pretende superar a la versión de David Ayer de hace cuatro años, estarán disponibles en la nueva edición de Empire. Pero, para nuestra suerte, se publicaron en línea días antes de que el nuevo número estuviera a la venta.

Junto con las nuevas fotografías, Empire publicó algunas declaraciones de Gunn, quien se aseguró de hablar sobre su nueva y “audaz” producción, incluidas las formas cómo se conecta esta nueva versión con la primera cinta que se estrenó hace 4 años.

“No contradice la primera película, no lo creo. Podría ser de alguna manera pequeña… no sé…”, agregó Gunn en sus declaraciones. Asimismo, el director de ‘The Suicide Squad’ aprovechó el espacio para diferencia a este grupo de “desadaptados” de su antigua “tribu” de ‘Guardians of the Galaxy’.

James Gunn nos revela las portadas de la revista Empire con el elenco completo de la película #TheSuicideSquad y se ve BRUTAL pic.twitter.com/TGXuIt1ljp — BENDOM �� (@Benja_vda04) October 23, 2020

Sin duda alguna, la diferencia más notable entre uno y el otro es que, el Escuadrón Suicida está formado por villanos que están dispuestos a matarse los unos con los otros tan solo por pequeñas cosas.

Con eso en mente, Gunn también afirmó que DC le otorgó completa libertad creativa para “matar” a cualquier personaje, en cualquier momento.

“Creo que sabes, desde muy cerca del principio, que todos los Guardianes son buenos, excepto Nébula, que es la más atípica. Pero en ‘The Suicide Squad’, algunos de los personajes terminan siendo buenos, otros terminan siendo terribles", dijo.

No solo se pelean y dicen que se van a matar, sino que se pelean y se matan entre sí. Realmente no sabes quién va a vivir y quién va a morir. DC me dio total libertad para matar a cualquiera, y me refiero a cualquiera”.

A pesar de que la primera versión de David Ayer no se considera un éxito narrativo y no recibió buenas críticas, James Gunn elogió al escuadrón original que reunió su predecesor, tanto que trajo muchos de ellos.

Espero un tráiler para diciembre o enero, si es que mantienen la fecha de estreno. pic.twitter.com/KNcs6pTWpA — UNLIMITED (@DCEUnlimited) October 26, 2020

“Sé que no salió como David quería que saliera. Pero hizo una cosa realmente grandiosa, y fue que eligió actores fantásticos con quienes trabajar, y se ocupó de estos actores en la construcción de sus personajes de una manera realmente profunda y sin miedo. Es algo por lo que David definitivamente merece ser destacado, y definitivamente se agrega a esta película”.

Hay varios personajes que regresan, incluidos Harley Quinn de Margot Robbie, Rick Flag de Joel Kinnaman, Amanda Waller de Viola Davis y el Capitán Boomerang de Jai Courtney), así lo señaló la revista Empire este lunes, que compartió algunas imágenes.