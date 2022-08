Revelan fragmento de la nueva canción de Christian Nodal y aseguran va con dedicatoria a su exnovia

MÉXICO.- El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal reveló un pedazo de su nueva canción y dejo en duda a sus seguidores hacia quien va dirigida.

Recordemos que Nodal se vio envuelto en polémica después de su ruptura con la cantante Belinda y después con su pelea con J. Balvin.

Ahora como parece ya se encuentra en otra etapa y se le puede hasta ver muy enamorado al lado de la trapera argentina Cazzu.

Sin embargo, el sonorense no descuida su carrera musical, es por esa razón, que reveló una parte de lo que sería su próximo éxito musical. Y muchos de los fanáticos ya lo esperan con ansias.

En las redes sociales se ha vuelto viral el fragmento de la que aparentemente será su nueva canción y aseguran es un tema de desamor, porque lo que varios rumoran que es para la cantante Belinda.

Revelan fragmento de la nueva canción de Nodal y aseguran va dedicada a su famosa exnovia pic.twitter.com/gLWwnEsa1V — Lo + viral (@VideosVirales69) August 5, 2022

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré de que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”, dice así la canción de Nodal.

Aún no se ha revelado el nombre o fecha de lanzamiento del tema, pero lo que si se sabe es que la canción podría ser parte del nuevo disco.