Revelan fotografías de Ariana Grande como Glinda en rodaje de "Wicked"

REINO UNIDO.- Por primera vez desde el inicio del rodaje de "Wicked", la adaptación cinematográfica de la obra de teatro en Broadway, Ariana Grande fue captada grabando escenas para la película y caracterizada completamente como la bruja Glinda.

En las imágenes revelas por la prensa, se puede observar a la intérprete de "Break Free" vistiendo un pomposo vestido rosado con detalles brillosos mientras recorre un pintoresco escenario sobre un carruaje dorado.

De acuerdo con los fotógrafos del medio The Daily Mail, Ariana Grande estaba grabando el acto inicial de la historia, en el que Glinda interpreta el número musical de "No One Mourns the Wicked".

"Wicked" es considerada una precuela y secuela de "El Mago de Oz" y gira alrededor de las brujas de Oz.

Horas después, un seguidor de la cantante publicó un video en redes sociales en el que se puede escuchar a la actriz de 29 años cantando la reconocida pista.

La historia gira alrededor de Elphaba (Cynthia Erivo), una bruja con mucho talento y un gran corazón que a causa de posee un tono de piel color verde y no encajar en los estándares de belleza, es rechazada y considerada como una bruja malvada.

Por otro lado, todas las personas admiran a Glinda (Ariana Grande), que es admirada por su gran belleza. Sin embargo, pronto se revela que quizá no tiene las mejores intenciones para el pueblo de Oz.

Te puede interesar: "Hay muchos tipos de belleza": Ariana Grande pide a sus fans que no elogien su delgadez