Revelan confesión de Amber Heard; sí golpeaba a Johnny Depp

ESTADOS UNIDOS.- Amber Heard podría estar en desventaja luego de que Daily Mail diera a conocer el contenido de una confesión de la actriz donde afirma haber golpeado a su ex esposo Johnny Depp.

"Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba golpeando, no dando un puñetazo. Bebé, no estás perforado." Ella continúa: "No sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé".

Heard también regaña a Depp por abandonar la pelea a altas horas de la noche, diciendo: "Eres un bebé. Haz que jo*a Johnny". Se la escucha diciéndole: "Empujas a un animal lo suficiente, eventualmente, no importa lo amable que sea, no es genial".

En el audio también se escucha a Depp intentando dejar la pelea: "Me fui anoche. Honestamente, lo juro porque simplemente no podía tomar la idea de más físico, más abuso físico el uno del otro". Él continúa: "Porque si lo hubiéramos continuado, se habría vuelto malo. Y bebé, te lo dije una vez. Tengo miedo de morir, somos una escena del crimen en este momento".

Cabe recordar que Heard solicitó el divorcio el 23 de mayo de 2016 y obtuvo una orden de restricción temporal contra él, declarando que él había sido verbal y físicamente abusivo durante toda su relación, generalmente bajo la influencia de drogas o alcohol.

A principios de 2019, Depp demandó a Heard por $50 millones por difamación por un artículo de opinión que escribió para The Washington Post en diciembre de 2018, que "dependía de la premisa central de que la Sra. Heard era una víctima de abuso doméstico y que el Sr. Depp perpetraba violencia contra ella".

Aunque Heard no mencionó ninguna de las supuestas incidencias de violencia perpetradas por él, Depp afirmó que lo implicaba como el abusador, dañando su reputación y causando que pierda su preciado papel del Capitán Jack Sparrow.

En las cintas obtenidas por Daily Mail, Heard acusa a Depp de darla por sentada, ya que Depp dice que se ve obligado a irse cuando ella se vuelve "maníaca y enojada". Él dice: "No voy a estar en un altercado físico contigo, tú rey me golpeó anoche". Él continúa: "Yo no soy el que arroja ollas’’.