Revela Sherlyn que padece extraño padecimiento desde niña

Sherlyn reveló a través de su canal de YouTube que tiene un peligroso padecimiento desde que era pequeña, mismo que a lo largo de su vida la ha llevado en distintas ocasiones al hospital.

La actriz que se hizo famosa desde que era muy niña, relató en el canal que lleva por nombre “Mi vida bonita”, que desde hace muchos años sufre de fuertes hemorragias en la nariz.

“Algo que no sabían (…) es que me dan hemorragias muy fuertes en la nariz desde niña. Pero muy, muy fuertes, o sea, las únicas cosas por las que he estado en el hospital en mi vida han sido por eso”, dijo la artista de 34 años.

Pero para tranquilizar a sus seguidores, agregó: “No coagulo bien, es un tema de baja de plaquetas. No es una enfermedad, es como, así nací. No lo adquirí, (tampoco) no es que no coma bien (…)”,

Por último, Sherlyn explicó que a pesar de que al inicio todas las personas a su alrededor se espantaban, ahora tanto sus familiares como amigos bromean con el tema y le dicen “¡Ay, qué sangrona!”.