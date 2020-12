Revela Niurka detalles de la violencia intrafamiliar que vivió con sus ex parejas

Ciudad de México.- Niurka Marcos, fiel a su costumbre, no pudo hacer caso omiso al lío legal que enfrenta el actor Eleazar “N” tras ser acusado de violencia intrafamiliar, y sin tapujos, reveló que ella también ha padecido este tipo de agresiones.

“Juan y yo una vez nos fajamos, una vez nada más, nos fajamos como dos niños, nos fajamos a empujones. A mí me han pegado como a cualquier mujer, el que me pegó muy feo fue el papá de Kiko, éramos muy jóvenes, no lo estoy justificando, no es justo, pero las personas cuando se arrepienten y piden una oportunidad hay que dárselas (…), pero el papá de Kiko sí me puso la pistola, me ahorcó y me arrastró de los pelos, me hizo bastantes cositas bien gachas”, contó.

Por otra parte, la cubana no olvidó el escándalo que hasta la fecha sigue enfrentando su colega Livia Brito y le envió un fuerte mensaje.

“Señorita Brito, es que en tu país no pasan esas cosas, y que estaba cansada de tanto, te asediaron tanto, listen to me, estás en México… ¿cómo vas a decir en mi país esas cosas no pasan?, entonces, evidentemente los mexicanos te dijeron ‘pues zacate a la chin&%$*’, no puedes decir en otro país que en tú país no pasa, no, esa cosa fue una inmadurez muy estúpida de tu parte, entonces esa fue la que le puso la tapa de plomo, con esa terminaste de cag&%$*”, manifestó.

Finalmente, Marcos también habló de la controversia que existe entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo, y aunque sabe que es considerada como la mujer escándalo, aseguró que nunca estuvo tan mal como el llamado “Bombón asesino”.

“Yo creo que ella y Larry deberían platicar para parar eso, negativa, porque Larry esta quedando como un &%$* o como un tonto, entre Giovanni y Ninel… Larry. Lo que Ninel Conde y Giovanni Medina están haciendo público, todo ese brete, a ellos, a los dos les encanta, a mi me lo dijeron en mi etapa de vida de escándalos y me criticaron, y me quisieron desprestigiar, no pudieron porque me la pel&%*#”, remató.