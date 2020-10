Revela Michelle Renaud cómo se comunica con su fallecida madre

Ciudad de México.- Michelle Renaud relató la forma en que su madre Laura Ruesga sigue comunicándose con ella, a pesar de que la señora falleció en el año 2014 a raíz del cáncer de mama que padeció.

“Yo la recuerdo con mucho amor, la verdad es que la tengo super presente, siempre lo he dicho, tírenme de loca, pero está al lado de mi todo el tiempo, se hace muy presente… mi primer protagónico vino al mes de que ella murió”, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Acto seguido, y para dejar más claro el por qué considera que su mamá sigue en contacto con ella, Renaud relató: “Mi manera de sentirla es con el 33, siempre que estoy pensando en ella volteo y es la hora 33… o entonces pasa la placa del coche y es 33. El 33 y yo no teníamos nada que ver antes de la muerte de mi mamá, en cuanto se muere mi mamá lo empiezo a ver por todos lados, me despertaba a las 6:33 o 7:33, y un día voy en el coche y le digo ‘mamá, si eres tú que te quieres (manifestar) déjamelo mucho más claro’, y en eso se me mete un coche 33, con placa 33, y se me meten 3 (carros) 33, y yo así (impactada)”.

De esta manera, la actriz manifestó que se siente protegida y acompañada por su madre. Finalmente, Michelle reveló que, aunque su hijo es pequeño, ya pone con él la ofrenda de Día de Muertos, pues aprovecha este ritual para ir explicándole el significado que tiene esta acción, así como contándole historias de sus familiares fallecidos, entre ellos por supuesto, su mamá.