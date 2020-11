Revela Leticia Calderón que sus hijos no tienen buena relación con Yadhira Carrillo

Ciudad de México.- Leticia Calderón contó algunos detalles de su separación con Juan Collado y de la relación que mantuvo su ex pareja con sus hijos Carlo y Luciano antes de estar en prisión.

Tras detallar lo duró que fue para ella su separación, la actriz subrayó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que de todo eso solo hay algo que nunca dejará de lastimarle. “Me duele hasta la fecha que no se haya despedido ni de sus hijos… y me seguirá doliendo…”, confesó.

De la misma manera, Calderón contó que su ex la hizo firmar un convenio tras su divorcio. “(El documento decía) voy a ver a los niños y me iba a pasar una mensualidad y tal, y yo acepté todo. Yo creo que él pensó que yo le iba a quitar la mitad de todo, porque curiosamente como concubina tenía más derechos que como esposa por los hijos… (pero no le quite) ni un centavo, ni una propiedad, no lo necesito y no estuve con él por eso”.

No obstante, Lety aseguró que la única condición que le puso a Juan para firmar era que para ver a sus hijos él fuera por ellos y él se los regresara, incluso tenía planeado rotarse las vacaciones para que los niños no perdieran contacto con él, pero la realidad fue otra. “Nunca han pasado una Navidad con él, nunca se han ido de vacaciones con él”, declaró.

Sobre si la relación entre sus hijos y Yadhira Carrillo es buena, la artista reveló: “No, en realidad yo no sé si de bebé se vieron. Los niños yo los mandaba con la enfermera, porque estaban muy chiquitos y Juan no sabe cambiar pañales ni nada, él me decía que no (la veían). Sí han ido a su casa, y yo les digo la respetan porque es la señora de esa casa y punto, te puede caer bien o te puede caer mal, pero tú dices ‘hola, buenas tardes, gracias, adiós’”.

Posteriormente, destacó que ella deseaba que los niños si tuvieran buena relación con la también actriz. “Y a mí me hubiera convenido más que sí llevaran, pero las cosas no las supieron hacer, no puedo culpar a nadie en particular, pero no la supieron hacer, yo siempre he pensado que es mejor que mis hijos llevaran una buena relación con la pareja de Juan, porque así les daba la posibilidad a mis hijos de ver a su padre, de convivir con su padre, de crecer con su padre, y de que Juan tuviera la oportunidad de conocer a sus hijos. El único que perdió en este caso fue él, porque no los ha visto crecer, porque no los conoce, no sabe quiénes son”.

Finalmente, Leticia Calderón contó que ahora que su ex está detenido ha hablado algunas veces con él, y que incluso mantiene una buena relación con su ex suegra y los hijos mayores de Juan Collado, incluso puntualizó que ella aplaude la relación de sus hijos con sus medios hermanos, pues a la postre son ellos los que quedarán en este mundo.