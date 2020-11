Revela Andrés García los motivos por los que heredará a Roberto Palazuelos

Ciudad de México.- Andrés García provocó un gran revuelo luego de dar a conocer que había decidido incluir en su testamento a Roberto Palazuelos; sin embargo, el actor se mantiene en su dicho y ahora reveló los motivos por los que tomó esta opción.

“Para empezar Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando yo lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana”, dijo el actor en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, García no tuvo reparo en alabar las atenciones que el llamado “Diamante Negro” ha tenido con él. “A Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo. Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente. Palazuelos es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal, y ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando, más que mis hijos, (se preocupa por mí)… él se lo merece más que los otros hijos, porque es el que más me ha ayudado, el que más sigue pendiente de mí, hasta la fecha, las cosas legales no me cobra, las lleva él, se hace cargo”.

Sin embargo, Don Andrés dejó en claro que Palazuelos no será su único heredero. “Yo decidí, ya tengo que preparar un testamento, quienes son los que tienen que entrar en ese testamento, y bueno (están) mi hermana Rosa María, Margarita mi mujer, Roberto Palazuelos, mi hijo Andrés…”.

Pero ante la confusión de si estaba hablando de Andrés su hijo biológico o de Andrés el hijo de su todavía esposa Margarita, el artista explicó que se trataba de Andrés García Jr., pues al hijo de su cónyuge ya lo había heredado en vida, aunque esto le acarreó algunos problemas con su hijo Leonardo.

“A Andrés López Portillo ya lo heredé en vida, ya le di el rancho, es lo que a él más le llamaba la atención, para evitar problemas justamente, que ahora aún así están saliendo, pero lo voy a arreglar fácil. Ahora resulta que parece ser que ni Sandy ni Leonardo están de acuerdo, cuando nunca se han acercado. Sandy y yo tenemos años de divorciados. Leonardo ya tiene su fortuna, tiene su capital, ni necesita que yo lo herede, pero lo puse porque no se sintiera mal, y a Sandy no tengo obligación, porque después de Sandy he tenido como tres o cuatro esposas más, pero si a ella no le parece y a Leonardo no le parece los saco y se acabó… el rancho yo se lo ofrecí a Leonardo, (y me dijo) ‘no papá, es mucho gasto’, y luego como hace 5 años se lo regalé a Andrés López Portillo. Ah, pues entonces se vino Leonardo a reclamar, digo bueno cab%&$, te lo ofrecí hace 15 años, 5 años después se lo volví a ofrecer, y me decía que no, que era muy caro, ¿entonces qué es lo que quieres?, ¡el lugar y además el mantenimiento?”, remató.

De esta forma, Don Andrés García dejó en claro que más allá de los enojos o diferencias que pueda causar entre sus herederos, él está decidido a dejarle sus bienes a las personas que han estado al pendiente de su bienestar, como es el caso de Roberto Palazuelos.