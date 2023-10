Resurge polémica de Eugenio Derbez: 'quiere que le trabajen gratis'

HERMOSILLO, Sonora.- Ha resurgido un video polémico de Eugenio Derbez durante una entrevista con Adela Micha, en el cual hace la siguiente declaración:

Les hablas a los jóvenes y les dices: 'Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo'. Responden: 'Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?'. No lo puedo creer, me enoja.