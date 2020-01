Responde Galilea Montijo a quienes la acusan de fraude con negocio de ropa

Galilea Montijo enfrentó los cuestionamientos de los reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México, luego de darse a conocer que varias personas denunciaron que las prendas de la boutique “LatinGal” no llegan a tiempo.

Manifestando que la tienda señalada no trabaja con su marca de ropa, y sin tener información de lo que sucede, Montijo negó tajantemente tener alguna responsabilidad sobre este tema.

“Ah no sé, hay que preguntarle a los de paquetería por qué no entregan rápido… yo qué… no, yo colaboro con ellos, entonces es muy fácil también de… ah a quién le echamos la culpa, a la Galilea que es la que se pone la ropa de ahí, pues ha de ser muy fácil ahí”, dijo la artista.

De la misma manera, la conductora del programa Hoy desestimó tener problemas graves en su matrimonio y aunque no niega que existen algunas diferencias con su pareja, aseguró que no está dentro de sus planes el divorcio.