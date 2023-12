Residente retrasa el lanzamiento de su nuevo disco en apoyo a Palestina

CIUDAD DE MEXICO.- Residente, el reconocido rapero puertorriqueño, ha decidido posponer el lanzamiento de su próximo álbum y varios videos. El artista expresó sentirse "mal" e "indiferente" ante la situación de genocidio que afecta a Palestina, describiéndolo como un fenómeno macabro que está destruyendo lentamente la región.

"No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto", prosiguió René Pérez, nombre de pila de Residente, padre de Milo y quien llegó a filmar su video musical 'Multi Viral' en Palestina.