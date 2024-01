Residente anuncia fecha de su nuevo álbum pese a conflicto Israel y Palestina

Ciudad de México.- René Pérez Joglar, también conocido como ‘’Residente'', sorprendió a sus seguidores al anunciar que el 11 de enero lanzará su nuevo disco, ya que hace un mes reveló que se había pospuesto por el conflicto entre Israel y Palestina.

Aunque el pasado diciembre el artista denunció los actos en contra de Palestina y confirmó que su muestra de solidaridad era la postergación de su lanzamiento musical, aunque ahora cambió de opinión.

El 23 de diciembre del 2021 murió mi primo Julián. Esa noche me puse a escribir un tema que se convirtió en otro. Junto con mi primo empezó la ruta rumbo a la calle 13, la calle a la que le debo todo. Esa noche el lápiz fue del tiempo que se va y el recorrido que se queda… La realidad es que frente a todo lo que ocurre en el mundo me he desanimado un poco con la idea de sacar música. Pero la otra verdad es que la única válvula de escape que tengo ahora mismo es la música. Así que este jueves derramo ron en el piso. [R]”

Explicó el intérprete de 45 años.

Provoca debate

Como era de esperarse, el mensaje provocó un debate entre los internautas, pues mientras algunos apoyan que el exintegrante del grupo Calle 13 regresa al terreno musical, otros lo critican por no esperar a que la guerra entre Israel y Palestina termine.

“Jajaja la guerra aún no se acaba... ahh sii ya anuel y arca no se están tirando entonces eso no le quitaría atención a tu álbum”, “Más drama que novela mexicana”, “Vamos genio que ahora más que nunca mi corazón necesita recargarse de tu música” y “Que falta que hace tu Música René”, son algunos de los comentarios que se leen junto al anuncio de Residente.