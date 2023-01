Reseña de M3gan: Una muñeca animatrónica está dispuesta a destruir la familia nuclear

LOS ÁNGELES.-Advertencia: el siguiente artículo contiene spoilers.

El cine de terror del siglo XXI va más allá de los niños misteriosos de The Omen (1976), The Exorcist (1973) o The Bad Seed (1956).

En cambio, la tarifa de terror contemporánea presenta al público copias extrañas de niños: compañeros que aprovechan el trauma para entrar y finalmente destruir la unidad familiar (como en Orphan de 2009 o The Hole in the Ground en 2019).

La última incorporación a esta tendencia es M3gan del director Gerard Johnstone. El título, para cualquiera que haya logrado esquivar las abundantes parodias de TikTok, se refiere a la muñeca Model 3 Generative Android, M3gan para abreviar.

Después de que Cady (Violet McGraw), una niña de nueve años, pierde trágicamente a sus padres, su tía robótica Gemma (Allison Williams, famosa por Get Out) lleva a M3gan a casa para ayudar a su sobrina con esta transición traumática. M3gan será la maestra, compañera de juegos y, sobre todo, protectora de Cady.

Como era de esperar, con el cineasta James Wan (Saw, Insidious, Malignant) y Blumhouse Productions (The Purge, Sinister, Get Out) a la cabeza, la narrativa se convierte en caos, derramamiento de sangre y mucho teatro a medida que M3gan intenta convertirse en el único guardián de Cady, cualquiera que sea el costo.

Esta película combina sustos y risas para observar el trauma infantil y las tensiones tácitas en la construcción de lazos familiares. M3gan no tarda mucho en superar su programación, respondiendo a las amenazas percibidas con un estilo asesino.

Cady debe elegir entre su vínculo adictivo con M3gan y su débil vínculo con su tía, experta en tecnología.

Niños extraños y guardianes indiferentes

La narrativa de M3gan es un viaje salvaje, pero no completamente nuevo. La película se estrenó un año después de Hatching (Pahanhautoja), de Hanna Bergholm, la historia de terror propia de Finlandia sobre una niña traumatizada que necesita protección.

 

Ambas películas combinan animatrónica, títeres, efectos visuales y niños actores para crear sus misteriosos "niños". A diferencia de la muñeca robótica de M3gan, Tinja, de 12 años, de Hatching encuentra consuelo en su madre autoritaria e indiferente en una criatura mitad pájaro mitad humana llamada Alli que nace de un huevo abandonado.

M3gan y Alli se vuelven desesperadamente protectoras de sus contrapartes jóvenes, una sobrecompensación estimulada por temas comunes de abandono y pérdida.

El panorama actual del cine de terror convencional está profundamente preocupado por negociar las narrativas traumáticas, ya sea el trauma racial en Get Out (2017), el trauma de duelo en Midsommar (2019) o el regreso del trauma infantil reprimido en Malignant (2021).

Las representaciones de traumas infantiles en el género de terror desafían y destruyen la seguridad del niño y del hogar, supuestamente protegidos por los adultos. En M3gan, la pérdida de control de Cady sobre su identidad es increíblemente siniestra. Su mejor amiga androide registra todas sus interacciones y finalmente se programa a sí misma para mantener toda la personalidad de Cady.

Lo que inicialmente parece un apoyo se entiende cada vez más como una recopilación de datos tóxicos, lo que alimenta la agitación de la intimidad familiar de M3gan.

Renegociando la familia nuclear

Si bien M3gan y Alli de Hatching parecen niños inocentes, su comportamiento es caótico y sanguinario. M3gan es la última película de terror que combina lo ridículo con lo asesino, un tema también presente en los éxitos de 2022 The Menu y Barbarian.

Ya se hace referencia a M3gan como un "clásico de culto instantáneo", con la muñeca en el centro elogiada como un "ícono queer".

Su versión camp de la locura ha resonado entre el público. Ya sea bailando durante una ola de asesinatos o cantando a su pupilo para dormir con una interpretación a capella de Sia's Titanium, M3gan está tan bien diseñada para la fama viral que ya es un ícono de TikTok.

Quizás ella no solo represente la destrucción de la familia “tradicional” o “nuclear”, sino la resiliencia y adaptabilidad frente a ella. Para el público moderno, parece que la destrucción de las estructuras familiares típicas por parte de M3gan no es algo malo.

De hecho, muchas respuestas en línea están celebrando la agitación de M3gan por los intentos de Gemma de restablecer una familia nuclear: el desprecio deliberado de M3gan por los valores sociales establecidos es admirado en lugar de amonestado.

Ya sea una película de palomitas de maíz para preadolescentes, un evangelio queer o la sentencia de muerte del valor en la unidad familiar tal como la conocemos, esta pequeña asesina en serie robótica continúa su baile implacable en los corazones, las mentes y los memes.

Artículo publicado en The Conversation, escrito por Rebecca Wynne-Walsh, profesora de cine, inglés y artes creativas en la Edge Hill University.