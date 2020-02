Reprocha Arturo Carmona que Luis Miguel no se haga cargo de sus hijos

Arturo Carmona, ex de Aracely Arámbula, no dudó en hacerle un fuerte llamado de atención a Luis Miguel, luego de que “La Chule” revelara hace algunas semanas que el cantante no mantiene ningún tipo de relación con sus hijos Miguel y Daniel.

Más que adentrarse en el tema económico, Carmona decidió enfocarse en el aspecto sentimental, y sin darle vuelta al asunto, manifestó su descontento.

“No podemos desprendernos del amor de nuestros hijos, no podemos dejarlos así nada más, al final es una factura muy grande la que se va a pagar el día de mañana”, señaló Arturo.

De la misma forma, el histrión hizo hincapié en que dentro de algunos años serán los hijos del cantante los que más le reprochen esta situación.

“Nuestros hijos no van a tener esa edad siempre, van a crecer, van a juzgar, van a ver redes sociales, van a ver muchas cosas, es un tema delicado que él en su momento ya sabrá cómo manejarlo”.

Por último, el también ex de Alicia Villarreal comentó: “Es lamentable porque al final eso que le dejamos a nuestros hijos es precisamente esa convivencia de amor que tal vez se lo esté perdiendo”.