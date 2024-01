René Strickler espera convertirse en abuelo a mediados de este 2024

René Strickler no dudó en externar su emoción debido a que en los próximos meses se convertirá en abuelo, pues su hijo Yannick, junto a su pareja Manuel Alonso formarán una familia homoparental a un año de contraer matrimonio.

“La noticia me tiene muy feliz y feliz porque ya iniciamos telenovela también, el 29 por Las Estrellas, 4:30, Vivir de amor, un gran elenco, una gran producción de Salvador Mejía”, declaró el actor ante las preguntas de los periodistas que lo captaron a las afueras de Televisa San Ángel.

Sobre cómo tomó la noticia de que en breve tendrá un nieto, fruto de la relación de Yannick y Manuel, René contó: “Me avisaron y me encantó y después pude asistir a una reunión familiar donde fue la noticia a todos, abierta, así que, ¿qué te digo?... feliz, feliz, no puedo pedir más”.

Te puede interesar: Dani Flow responde a su cancelación en redes

Tras descartar que desee ser padrino del próximo integrante de su familia, Strickler confesó que para él no ha sido nada complicado adaptarse a la vida de su vástago.

No, no tengo qué aprender nada, yo a mi hijo le dije que sea feliz y aceptar que eso es lo que a él lo hace feliz, ¿y qué más puedo decir?, eso a mí me llena de orgullo, que sea una persona que disfrute de la vida y que sea feliz, que se respeta y está cumpliendo sus sueños”, explicó.

“Lo acepté hace muchísimos años, esto no es nuevo para mí, esto viene de hace muchos años, y al contrario, creo que es algo normal, hay mucha gente que lo ve anormal, pero bueno, cada quién con sus ideas y son muy respetables”, agregó.

Al respecto de los comentarios contra Yannick por esta situación, el histrión de 61 años manifestó: “Bien, bien, hay buenos, hay malos, hay de todos, pero creo que no podemos vivir de comentarios de redes sociales, realmente tenemos que vivir con lo que pensamos nosotros, lo que nos hace felices y dejar los comentarios a un lado, no fijarnos en esas redes sociales, en esas cosas que hay de todo y así es el mundo actual… yo respeto mucho y que me respeten a mí”.

Por otra parte, el argentino aclaró que desconoce la forma en que su hijo y si yerno procrearán a su nieto.

“No sé, no sé si es así o es adopción, no tengo idea, realmente no tengo idea, entonces prefiero mantenerme al margen, ellos son los que deciden, ellos son los papás, yo simplemente soy un abuelo que va a disfrutar a su nieto”, expresó.

Te puede interesar: ¿Cuándo se estrena en cines de México la película "Poor Things"?

Finalmente, René Strickler reveló que será a mediados de este 2024 cuando el bebé esté entre sus brazos. “Yo creo que todavía falta, yo creo que para junio más o menos”, confesó al respecto.