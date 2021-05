Reinventa Arthur Hanlon temas atemporales con 'Piano y mujer'

Tijuana, BC.- “Piano y mujer” es un disco donde se reinventan canciones atemporales, un álbum con trece canciones a cargo del pianista Arthur Hanlon.

Considerado uno de los instrumentistas más exitosos de su generación en la música latina, la placa discográfica para SONY Music cuenta también con la participación de Kany García, Natalia Jiménez, GOYO de ChocQuibTown, Nella y Evaluna Montaner.

“No hay nada más puro, honesto y mágico que el piano y la voz. ¿Y qué podría ser más mágico que el piano y la voz femenina?”, dijo en entrevista vía Zoom.

Nacen en la pandemia título y concepto

“El título y el concepto nacieron en la pandemia, pero esta idea la tuve a los 17 años y me enamoré de ella, entonces empecé a forjarla en clubes y bares.

“Muchas veces la gente no tenía para pagar a una banda entera, entonces me contrataron con la frase: “Arthur con el piano y la mujer”, y pues me encantó”, explicó.

Este álbum cuenta con la producción de Motiff, quien también contribuye con su habilidad para tocar la guitarra eléctrica.

Primer sencillo

“Evidencias” es el primer sencillo a cargo de García, una balada éxito de la mexicana Ana Gabriel en 1992.

También presenta una fresca versión de “Hoy ya me voy”, el primer éxito icónico de la carrera de Kany en 2007.

“Eso fue un reto grandísimo, con Kany decidimos hacerlo, todo el mundo conoce la canción, pero una noche desperté pensando que todo mundo las conoce con Ana Gabriel.

“Entonces qué podría hacer yo diferente, por un lado para mantener la esencia y alma, no quería que la gente dijera que qué estaba haciendo este gringo tocando la canción de Ana Gabriel, que estaba loco”, puntualizó.

El proyecto “Piano y Mujer” viene acompañado de un especial de televisión que produjo Loud And Live Studios, el cual se grabó en octubre del año pasado.