Reik es más que pop o reggaetón

Reik es algo más que baladas y reggaetón, comenta la agrupación ante las críticas por el cambio de género musical que han mostrado en sus producciones musicales y explican que tan sólo se adaptan a lo que está sonando en la actualidad.

"Piensas que Reik es sólo baladas y ahorita se está dando un 'breakcito', pero la verdad Reik es mucho más que eso, es justamente poder hacer lo que sea que esté sonando en el momento y la capacidad de poder adaptarnos a esa actualidad, llámese pop electrónico hace diez años, urbano en la actualidad o como se llame en un futuro, si regresaremos en teoría, pero lo pongo en comillas porque en realidad nunca hemos preparado canciones que suenen a ese Reik de antes, sin embargo lo que hemos decidido ahorita, es promover y sacar al público algo más urbano, pero esta cuarentena ha servido extrañamente para estar más productivos en sacar canciones que nunca antes, lo que nos hace falta ahora es shows y presencia física", dijo Bibi Marín en conferencia de prensa.

Además el músico añadió, que pese a algunas críticas negativas de algunas personas por enfocarse últimamente a un sonido más urbano, han alcanzado un mayor éxito y han podido llegar a más público.

"Lo curioso es que con todo y que mucha gente nos escribe cuando sacamos una canción urbana, nos dice: 'ya extraño las baladas, por favor hagan una balada' o incluso tantos comentarios negativos de 'guácala Reik puro urbano'; eso es algo que yo veo súper positivo y que nos sigue dando permiso de seguir explorando nuevos géneros y con suerte seguir haciéndolo bien y seguir conectando con ese público que esta receptivo con lo de antes, lo nuevo y cualquier cosa que vaya a suceder", ahondó.

Por otro lado el trío resaltó la importancia que resultan las colaboraciones hoy en día, debido a que es algo que la gente espera, de acuerdo a Julio Ramírez en la actualidad el público espera escuchar las fusiones entre diferentes artistas y eso permite sacar canciones que normalmente no saldrían a la luz si no fuera por los duetos que se están haciendo.

"Y nosotros como equipo analizándolo todo, te suma cuando tú sacas una canción, por ejemplo en este caso Morat y Reik, hoy en día se están sumando diferentes públicos, sobre todo por el formato de ahora, ya no pones ‘featuring’, sino sólo es Reik – Morat, como se fusionan las plataformas y la audiencia que tienen otros artistas, está bien ‘cool’, porque Morat son menores a nosotros y tienen un público menor al nuestro y a nosotros automáticamente nos suma mucho eso y a ellos también le suma también el público que tenemos de hace 15 años, tienen ese respaldo de la marca Reik y aparte está la ‘gozadera’ de tratarlos a ellos", explicó Julio, guitarrista del grupo.

La banda adelantó que están preparando canciones nuevas sin ninguna colaboración, las cuales darán a conocer muy pronto y esperan que sean del gusto de sus seguidores.

"En realidad ya están listas, ya están listos los videos, va a ser algo pop creo que los tres estamos emocionadísimos, fueron canciones que hicimos los tres totalmente a distancia, son canciones de amor y desamor muy bonitas y muy emocionantes", señaló Ramírez.

Por el momento se encuentran promocionando su sencillo "La bella y la bestia" junto a la banda colombiana Morat, el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

En otro tema, después de lo sucedido en Estados Unidos por la muerte de George Floyd y de la muerte de Giovanni López en México por un abuso de autoridad, Jesús Navarro vocalista de la agrupación opinó que es necesario que las personas dejen de mirar a otro lado y enfocarse a lo que está sucediendo en nuestro propio país y tomar conciencia de ello.

"Entendemos la importancia de sumarnos a difundir el mensaje de que no podemos seguir permitiendo que estos abusos sucedan y suceden a diario y creo que muchos de nosotros somos culpables por decirlo vulgarmente 'por hacernos pendejos' y porque es lo más fácil, a nadie le gusta estar viendo en las noticias que mataron a tantas personas, pero si hay que estarlo viendo, si hay que hacer consciencia y los que estamos seguros y podamos estar encerrados en casa por nuestra seguridad, debemos velar por aquellos que no tienen esa fortuna, creo son 'veintes' que muchos nos están cayendo apenas, me parece que todos los temas sociales son más visibles en los países de primer mundo porque la discusión está más dirigida hacia ese tipo de cosas y acá la mitad del país está ocupada en sobrevivir solamente y de pronto hace falta que estas discusiones se pongan sobre la mesa y que estemos hablando sobre eso", indicó.