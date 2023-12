¿Regresarán Lucero y Michel Kuri? Esto dijo la cantante

Ciudad de México.-La cantante Lucero y el empresario Michel Kuri confirmaron en julio de este año el fin de su relación de más de una década, sorprendiendo a sus seguidores.

A pesar de los rumores de una posible reconciliación, la intérprete de "Veleta" ha reiterado en diversas ocasiones que no hay conflictos con Kuri y que mantienen una amistad.

En una entrevista con el programa "Despierta América", Lucero desmintió las especulaciones sobre una posible reconciliación con Kuri.

No, yo estoy ahora bien así, soltera, estoy a gusto, no sé qué nos depara el destino. Lo que yo no entiendo es que con cada persona que saludo me inventan un romance", afirmó la cantante.

Lucero.

Solo relaciones de amistad

Además, Lucero aclaró que su relación con otras personas, como José Ron y Manuel Mijares, es puramente amistosa.

"Con José Ron tengo una amistad padrísima, lo mismo sucede con Manuel Mijares, es el papá de mis hijos, estamos cantando juntos, pero nada. A veces creo que es el querer empatar a alguien con alguien", agregó.

A pesar de las declaraciones de Lucero, las fotos de la pareja aún no han sido eliminadas de la cuenta de Instagram de Michel Kuri, lo que alimenta las especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Lucero y Michel Kuri tuvieron una relación por más de una década. Fotos: Cortesía

Opina Lucerito Mijares sobre la vida amorosa de su mamá

En relación con los rumores de que Kuri estaría saliendo con una nueva pareja, Lucerito Mijares, hija de Lucero, comentó ante la prensa.

"Ah caray, ah no sabía. Pues ahora sí que sea feliz, que se la pase muy bien, que con quien quiera estar que sean felices, que la pasen bien, que pues no se lastimen el uno al otro. Eso sí no me lo sabía, esto es renuevo para mí…mi mamá no me lo había platicado, no sé si sea puro chisme", aclaró.

La joven también expresó que, incluso si los rumores fueran ciertos, no afectaría la imagen que tiene de Kuri, ya que es alguien muy cercano a su vida: "Yo a él lo amo, pues ha sido muchísimo tiempo muy cercano a mí…sigue presente…está súper contento y súper orgulloso de mí, y eso lo agradezco muchísimo, nos hemos llevado muy bien, hemos tenido una muy bonita amistad".

Video: