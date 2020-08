Regresa a la redes sociales Luis Alberto Aguilera, hijo de Juan Gabriel 

Tijuana, BC.- Tras estar ausente varios meses de las redes sociales, Luis Alberto Aguilera, uno de los hijos de Juan Gabriel eligió el día del aniversario luctuoso de su padre, para retomar el contacto con sus seguidores.

Quien había sido el “hijo secreto” del ídolo de Juárez, destacó recordar todos los días a su padre y no solo en la fecha en que se cumple un año más de su partida, pero que el día ameritaba para anunciar sus planes.

“Un día muy especial para mi recordando a mi papá al igual que ustedes, como el gran artista que es, fue y será, no hay día que no lo recuerdo y me pregunto siempre qué me diría sobre la persona en que me estoy transformando y creciendo cada vez mas, el y yo estuvimos lejos por circunstancias de la vida, pero ahora lo siento más cerca que nunca”, dijo Luis.

El más parecido físicamente y quizá hasta en su tono de voz al hablar, destacó que el aprendizaje y sabiduría que ahora tiene viene de él, de su padre.

“Quise hacer este live, ustedes saben que soy una persona muy reservada, más privada, cuido mucho mis acciones, mis palabras, especialmente porque quiero dar lo mejor de mi”, puntualizó.

En el live que hizo desde la costa Oeste en Estados Unidos y con la puesta de Sol como testigo, Luis Alberto hizo saber a sus seguidores que retoma la música y que estará compartiendo su día a día a través de YouTube y sus historias en Instagram.

“Escogí este día tan significativo para compartirle que reinicio en esto de la música y lo voy a ser de una manera muy específica, los lanzamientos oficiales los voy hacer el año que viene, pero de aquí a ese tiempo, los voy a estar Voy a estar compartiendo a través de una plataforma de suscripción ahí vamos a poder ver todo mi proceso musical, también quiero compartir un lado más personal y vulnerable y lo haré por ahí”, recalcó.