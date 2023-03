Regina Blandón lanza mensaje a Pablo Lyle y responde críticas

Ciudad de México.- Regina Blandón mostró su cariño y apoyo a su amigo Pablo Lyle quien fue sentenciado a 5 años de cárcel y 8 años en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario tras un altercado de tránsito en Miami.

“A Pablo lo quiero mucho y siempre le mando todo el cariño y todo el amor y estamos aquí aún esperándole y que sepa también su familia, que les mandamos todo el cariño y todo el apoyo, que es un caso muy desafortunado, pero que sabemos la calidad de persona que es, y que eso, al menos personalmente, nunca va a estar en duda”, dijo la actriz durante su llegada a un evento en la Ciudad de México.

Responde críticas

Por otro lado, la artista reveló que recientemente fue atacada por apoyar a las mujeres trans en la marcha del 8M.

Hicieron una marcha transexcluyente, que me parece ha sido una desinformación brutal, y firmamos un documento diciendo ‘las mujeres trans no me borran’, y se me fueron encima, pero como una cosa muy brutal, pero al final son comentarios, uno los lee, y lo que sea, lo que preocupa es que nuestras mujeres trans vivan 35 años”

Expuso molesta.

Finalmente, la artista manifestó que por ahora no le preocupan las amenazas que sufre a través de las redes sociales por expresar su punto de vista sobre distintos temas controversiales.

“Sí, todo el tiempo, el feminismo informado viene de recientemente hace muy poco, y lo agradezco muchísimo, y le agradezco a todas las mujeres, que me han tendido la mano, y que me han informado, y que me han pasado libros y más cosas que nos tenemos que enterar para crear una sociedad más igualitaria”, explicó.