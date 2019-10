Reflexiona Julie Andrews sobre sus años en Hollywood

LOS ÁNGELES, California

Todo el mundo se porta mejor que nunca cuando está ante la presencia de Julie Andrews.

Es principios de junio en Los Ángeles y Andrews viene a filmar segmentos como invitada para un programa nocturno en Turner Classic Movies y a hablar de su nuevo libro, "Home Work: A Memoir of My Hollywood Years", publicado el martes. La emoción puede sentirse en el ambiente antes de su llegada. Cuando su automóvil aparece, tan puntual como Mary Poppins, el equipo, los productores e incluso el personal de catering interrumpen sus almuerzos y se paran con atención. Cuando se baja del vehículo, algunos comienzan a aplaudir suavemente, como si se tratara de la realeza o quizás algo aún más grande que eso.

Pero Andrews, al parecer a sabiendas del efecto que tiene sobre la gente, los trae de vuelta a la tierra.

"¡Hola, gente!", dice alegremente, con esa voz que para muchos es tan familiar como las de sus propias madres, aliviando a (casi) todos mientras se desliza por la sala.

Hasta el presentador de TCM Ben Mankiewicz, acostumbrado a hablar con leyendas del cine, está un poco deslumbrado.

"Dios, cada vez que hablas pienso, '¡suena exactamente como Julie Andrews!'", le dice Mankiewicz a su invitada.

Andrews se ríe y le responde: "Cállate, qué dices".

Durante algunas horas, se tuvo un asiento en primera fila mientras Andrews y Mankiewicz convirtieron el pequeño estudio en una acogedora sala de estar para cinéfilos en la que conversaron sobre tres películas de su carrera: "Thoroughly Modern Millie" (“Millie”) de 1967, "Victor/Victoria" de 1982 y "That's Life! ("¡Así es la vida!”) de 1986, todas ellas mencionadas en sus memorias.

Aunque quizás no sean tan conocidas como "Mary Poppins" o "The Sound of Music" (“La novicia rebelde”), cada una provee un vistazo revelador de su trabajo en distintas etapas de su carrera fuera de esos entrañables papeles de niñera. Al hablar sobre la adaptación de George Roy Hill de "Thoroughly Modern Millie", Andrews reflexiona sobre su amistad con la coprotagonista Mary Tyler Moore, fallecida en 2017.

"Ella me llamó Millie y yo la llamé Miss Dorothy por el resto de nuestras vidas", dijo Andrews, quien cumplió 84 años el mes pasado. "La extraño tanto".

Todos los filmes son de alguna manera especiales para Andrews, pero naturalmente los que hizo con el difunto Blake Edwards, quien fue su esposo por más de cuatro décadas, lo son de manera particular.

"Hicimos siete películas juntos", dice Andrews. "La primera, 'Darling Lili' (‘Lili, mi adorable espía’), fue un fracaso tan grande que es increíble que hayamos permanecido juntos 41 años".

En "Victor/Victoria", dijo que Edwards le aconsejó que viera a su viejo amigo James Garner en busca de inspiración, diciéndole que "no sólo es un gran actor, sino un gran reactor".

"A Blake le encantaría haber estado sentado aquí", dijo tristemente mientras Mankiewicz elogiaba la cinta. "Probablemente está".

La tercera película que discuten, "That's Life!", quizás es la menos conocida del grupo, pero de algunas maneras es también la más personal. La comedia dramática, protagonizada por Jack Lemmon como un hombre que siente pavor por la inminente fiesta de su 60to cumpleaños y Andrews como su esposa, fue un asunto familiar de bajo presupuesto. Se filmó en la propia casa que la actriz compartía con Edwards, usando a todos sus amigos y nada más que un resumen de 13 páginas para guiar el proceso.

"(Blake) escribió sus demonios en esta película", dice Andrews. "Fue realmente un regalo para todos nosotros decir 'lo siento si los he ofendido'... Es su disculpa a nosotros pero en film".

En "Home Work", el libro de memorias, Andrews escribe sinceramente sobre su relación con Edwards, un hombre del que sigue profunda y completamente enamorada y a quien venera, pero que también tuvo problemas con medicinas con receta.

"Quería honrarlo apropiadamente. Quería ser veraz, pero no quería lastimar a nadie, en especial a mis hijos", dijo Andrews horas después.

Dijo que decidir qué dejar adentro y qué sacar "fue difícil y estoy muy nerviosa por eso".

Las películas y su conversación con Mankiewicz se transmitirán por TCM el 29 de octubre a partir de las 20:00 horas del Este y servirán como un acompañante de las memorias, coescritas con su hija Emma Walton Hamilton, y que comienzan donde termina su libro anterior, "Home: A Memoir of My Early Years": con su llegada a Los Ángeles para filmar "Mary Poppins", con su entonces esposo Tony Walton y su bebé Emma en brazos.

Con la ayuda de los diarios íntimos que llevó a lo largo de su vida, de los cuales se incluyen algunos fragmentos en "Home Work", Andrews ofrece un recuento amable de los mejores y los peores momentos, y aquellos en medio, de su vida profesional y personal. Cuenta anécdotas graciosas de Alfred Hitchcock enseñándole sobre lentes en "Torn Curtain" (“Cortina rasgada”), su miedo a manejar en autopistas durante "Mary Poppins" y cómo Edwards la defendió cuando gente en una fiesta la presionaba para que consumiera drogas.

Tampoco le rehúye a sus historias personales: sus preocupaciones financieras, la ruptura de su primer matrimonio, la decisión de adoptar dos hijas de un orfanato en Vietnam y su compleja relación con sus padres.

El libro y la velada con TCM concluye con "That's Life!", pero por supuesto sus años en Hollywood continuaron después de 1986.

"Ellos sólo querían X número de páginas y yo estuve cortando como loca de todos modos", dice Andrews.

Aun así, deja abierta la posibilidad de otro tomo.

"Hay tanto más si escribo al respecto, 'Victor/Victoria' en Broadway y 'Princess Diaries' (‘El diario de la princesa’) y otras cosas y meterme a escribir libros", dice Andrews. "Puede que haya (otro), pero no todavía. ¡Apenas terminé hace 10 días!".