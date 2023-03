Recuerdan "pleito" entre Irma Serrano y el periodista Joaquín López Doriga

Tijuana, Baja California.- La muerte de Irma Serrano o mejor conocida como “La Tigresa” impacto en todos los medios aztecas.

Algunos internautas recordaron “el pleito” entre Irma Serrano y el periodista Joaquín López Doriga por hablar de su polémica con el senador Dionisio Pérez-Jácome en una sesión de la Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que Irma fue senadora por Chiapas de la bancada del PRD en un plazo de tres años.

La prepotencia del que nunca ha tenido, quiere gobernar a los senadores, él lee antes que nada las iniciativas, y yo iba a presentar una iniciativa, y no es la primera, van tres iniciativas que me las hace perdedizas, no me da la palabra, etc, etc"