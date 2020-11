Recrea Thalía en TikTok video de cuando conoció a Kunno

Tijuana, BC.-La cantante Thalía recrea TikTok con el video que Kunno compartió tras conocerla y lo emocionado que fue para él, este episodio en su vida.

“Una diosa hermosa, divina, preciosa y sobre todo humilde”, escribió Kunno en su Instagram.

Después de acudir la ex Timbiriche y otros famosos como Natanael Cano, Yandel y Jessica Rodríguez al evento Neon 16 Tetris Celebrity Tournament, dicen que la llegada del influencer mexicano acaparó miradas, y más aún cuando fue el encuentro.

Y fue el regiomontano que hace dos días subió el video contando la experiencia, donde la pandemia no permitió que se dieran abrazo como lo esperaba.

“Aaaaaaah, conocí a Thalía. Se los juro que estoy en shock y aún no me la creo. Siento que estoy en un sueño y en cualquier momento voy a despertar. Estoy viviendo mi sueño (…) Fue muy linda porque se esperó para darse el tiempo de conocerme y me saludó y todo”, comentó Kunno.

Luego dio a conocer que tras compartir ese video en sus historias, la intérprete le escribió un mensaje directo en el que le hacía saber que se quedó con ganas de abrazarlo.

Entonces tras ver toda esa reacción del tiktokero, Thalía hizo su propio video muy a su estilo, agradeciendo cada gesto de Kunno.