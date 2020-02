Reconoce Jane Fonda que odia haberse hecho varios tratamientos

CIUDAD DE MÉXICO

Jane Fonda, actriz de 82 años, previamente había confesado que "odió" haberse sometido a varios procedimientos cosméticos, por lo que decidió dejar de hacerlo, pero admitió que ahora su lucha es personal, con la autoaceptación "todos los días".

En una entrevista con "Elle" Canada, la actriz y leyenda del fitness admitió: "No puedo fingir que no soy vanidosa, pero no habrá más cirugías plásticas, no voy a cortarme más.

Tengo que trabajar todos los días para ser autoaceptable; no me resulta fácil".

La actriz y activista social fue la encargada de entregar el premio a la mejor película en la pasada entrega del premio Óscar.