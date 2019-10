¿Recayó en el alcohol? Captan a Ben Affleck tambaleándose tras fiesta de Halloween

LOS ÁNGELES.-Ben Affleck parecía perder el equilibrio fuera de una fiesta de Halloween en West Hollywood el sábado por la noche, según un video publicado por TMZ.

Con un traje oscuro y una máscara de calavera, el actor de 47 años, que habló sobre su recuperación en Instagram a principios de ese día, fue visto agarrando un SUV para equilibrarse después de abandonar el baile de máscaras de Unicef.

No estaba claro qué causó que Affleck tropezara, pero muchos dijeron que estaba demasiado ebrio.

"La sobriedad es difícil y difícil de alcanzar para todos los que luchan contra la adicción", dijo una fuente a Page Six el domingo.

"Ben ha reconocido que va a caer (en el alcohol) de vez en cuando".

Al abordar su recuperación, Affleck también pareció hacer referencia a sus recientes hábitos de citas en la misma publicación de Instagram.

“HA, me tienes. Estoy saliendo ", escribió Affleck el sábado. "Pero seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación durante más de un año y parte de eso es ayudar a otros. @themidnightmission es una organización increíble que ayuda a los necesitados con vivienda, capacitación, desarrollo y recuperación. Hoy estoy haciendo una donación porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días que no tienen los recursos y necesitan ayuda".

En octubre de 2018, Affleck agradeció a sus seres queridos y fanáticos por su apoyo después de completar un programa de tratamiento de 40 días.

El padre de tres hijos ha sido sincero acerca de sus luchas con el abuso de sustancias y le dijo al programa "Today" a principios de este año: "Es algo con lo que trato".