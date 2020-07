Rebel Wilson sigue mostrando sus progresos en su plan para perder peso

Rebel Wilson sigue mostrando sus avances en su plan de pérdida de peso que se propuso comenzando el 2020 y es que en definitiva su cambio ha impactado a sus seguidores.

Para lograr su propósito Rebel cuenta con asesoría que implica una dieta saludable y ejercicio. Su entrenador es famoso por ayudar a celebridades a lograr sus objetivos, se trata de Jono Castano.

La actriz confesó que es uno de los efectos que quiere lograr con este objetivo en su salud es que la gente la tome en serio y pueda ver en ella a una actriz capaz de representar papeles más allá de la comedia.

Wilson aclaró que le encanta hacer reír a las personas y que seguirá actuando en cintas y programas dedicados al humor.

"Me estoy transformando de alguna manera para ayudar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en ella, pero originalmente me formé como actriz dramática, y esto mucha gente lo olvida", agregó.

En su conversación con el diario británico The Sun dijo que este año cumplió 40 años y pensó que está bien porque será el año en el cuál se concentrará más en su salud.

“La prioridad no es tanto la de perder peso como la de cambiar los hábitos de mi día a día, dejar de perpetuar una situación en la que básicamente se me va un dineral por comer de más".



Con información de Quien.com