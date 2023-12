Rebel Moon llegó a Netflix y está entre lo más visto: ¿Está buena?

CALIFORNIA.-Zack Snyder dirigió la cinta de Netflix "Rebel Moon - Part 1: A Child of Fire", una película que ha generado opiniones mixtas entre los críticos y los fanáticos del director.

Inspirado por la épica galáctica de Star Wars, Snyder buscó plasmar su visión en un universo propio después de que su propuesta fuera rechazada por Lucasfilm-Disney.

La trama, centrada en la resistencia contra un imperio fascista espacial, es liderada por Sofia Boutella, quien interpreta a un personaje que emerge de las sombras de una luna agrícola para enfrentarse a las fuerzas del mal.

La película comienza con una introducción CGI visualmente impresionante en la luna agrícola, pero la calidad de los efectos visuales se vuelve intermitente a medida que avanza la historia, según el crítico Jeremy Jahns.

Póster de Rebel Moon de Netflix.

El estilo distintivo de Snyder se hace evidente con tomas en cámara lenta y explosiones al estilo Michael Bay.

Aunque algunos críticos elogian el comienzo sólido de la película, otros señalan la falta de desarrollo de personajes, con Boutella destacando entre un elenco menos explorado.

La película sigue una fórmula de reclutar nuevos personajes en diferentes planetas, ofreciendo descargas de exposición y repitiendo este proceso hasta la gran confrontación final.

La narrativa, según algunos, evoca la sensación apresurada de un videojuego de Final Fantasy, con personajes diversos unidos por un objetivo común.

A pesar de la presencia de una rica mitología en el universo de "Rebel Moon", Jahns expresa su descontento con la entrega, que a menudo se presenta de manera desorganizada y poco orgánica.

¿Qué opina Kristoff Raczynski?

Raczynski criticó la decisión de Snyder de dividir la película en dos partes, sugiriendo que carece de habilidades de síntesis y debería optar por una serie si necesita más tiempo para contar la historia.

También acusó al director de carecer de ideas originales, copiando de diversas fuentes como "Ghost In The Shell", "The Matrix", "Star Wars" y videojuegos como "Hammer 40,000".

Kristoff fue muy duro cuando mencionó los efectos especiales calificándolos como “filtros de Instagram” de baja calidad que desfavorecen la estética de la película.

Las escenas de acción las describió como carentes de fluidez, emoción y calidad, destacando una pelea en un granero como ejemplo.

Por último el crítico calificó la cinta como “desacertada en varios aspectos, desde la falta de originalidad hasta problemas de desarrollo de personajes y efectos visuales”.