Rebecca de Alba revela el motivo por el que no sigue a Ricky Martín en redes

Ciudad de México.- Rebecca de Alba estuvo en un evento de moda en la Ciudad de México, donde fue cuestionada por los medios sobre su amistad con Ricky Martin, con quien tuvo una relación por 10 años.

Aunque algunos artistas se molestan cuando escuchan preguntas sobre sus exparejas, la presentadora dijo que respondería amablemente sus dudas.

Tengo muy claro que si llego a vivir más décadas y a lo mejor ya no oigo bien o no veo bien, alguien va a llegar a preguntarme (sobre Ricky), entonces no me molesta, ni me molestará porque siempre será un capítulo de mi vida muy luminoso y sumamente importante… Eso lo tengo asumido, no me molesta para nada, más bien me da risa porque yo ya no vivo la vida loca, pero van a pasar décadas y va a ser así, eso ya fue”

Explicó durante el Fashion Fest que organizó una tienda departamental.

Trato directo

Sin embargo, De Alba sorprendió al confesar que no sigue en redes sociales al intérprete por una poderosa razón. “Si yo quiero saber algo de él directo no tengo que usar una red social, pero en realidad hay personas que sigo pero que no conozco, cuentas de muchas personas que no conozco”.

De la misma manera, Rebecca expuso que desconoce si el boricua la sigue, pues no está tan al pendiente sobre este tipo de cuestiones. “No estoy tan clavada de quién me sigue, quién me deja de seguir. Instagram lo utilizo para ciertas cosas, pero si les digo que al día a lo mejor le dedico dos horas a las redes sociales, es exagerado”.

Conjuntamente, la conductora afirmó que decidió no comunicarse con Ricky durante el problema que el cantante vivió con uno de sus sobrinos, quien lo señaló por supuesto abuso sexual.