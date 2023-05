Rebecca de Alba irá a concierto de LuisMi y pide no ser cuestionada por Ricky Martin

Ciudad de México.- Rebecca de Alba se manifestó sobre el regreso de Luis Miguel a los escenarios y contestó si iría a una de las presentaciones que dará el cantante en México.

“Ya me invitaron, no tengo que buscar nada, a mí me han invitado y siempre voy porque es la voz… es El Sol de México, y tiene una voz cada vez, creo yo, en la gira pasada que fui a dos conciertos, espectacular”, confesó la artista.

En su reciente encuentro con los medios, Rebecca aseveró que el Sol de México es un hombre fino y elegante y negó estar al pendiente de las declaraciones que dio Aracely Arámbula sobre él. “No sé nada de eso, de verdad yo no sé nada”, replicó con una sonrisa.

Sobre la demanda

Al respecto de la demanda que existe de Ricky Martin por parte de su sobrino, Rebecca solicitó que ya no se le cuestione más de ese tema.

“Les voy a decir la verdad, yo no soy vocera de ningún artista, ni soy vocera de ningún programa, yo soy Rebecca de Alba, que me apasiona la conducción, que yo decido en qué proyectos estar, cuando me preguntan de otras personas, porque creen que son cercanas a mí o son personas que no conozco tanto, no soy vocera de ningún canal ni de estos artistas”, manifestó.

Finalmente, Rebecca de Alba explicó que en este momento se encuentra concentrada en realizar más actividades para su fundación pues está enfocada en la filantropía y la ayuda a las demás personas.