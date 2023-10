Rebecca de Alba comparte haber tenido dos pérdidas de bebés con Ricky Martin

Tijuana BC.- No es un secreto que se amaron mucho, que fueron una gran pareja, pero el destino truncó sus caminos. Rebeca de Alba, quien fuera novia de Ricky Martin confesó haber sido madre a medias, tras un par de pérdidas.

Yo lo intenté, pero no pude tener dos hijos, hubiera sido magnifico que hubiera sido mamá y no, no se logró, tuve un par de perdidas con la misma pareja... Por ahí ya se sabe, con Ricky (Martin), fue una gran pareja mucho tiempo y queríamos ser papá y queríamos hacer una familia y todas estas cosas”

Destacó Alba.

La conductora compartió para el programa en Youtube “En la cama con…” de Alberto Peláez que era el hombre ideal para ser el padre de sus hijos.

“Por los valores que tiene, por la calidad de persona que es y pues, la vida es como es, y hay otra cosa, que no es que no me importe, hay que aceptar las cosas como la vida te las presente”, consideró de Alba, “Sino se da, pues, sí pude ser mamá, pero a medias, o sea los perdía”.

Sin aclaraciones

La zacatecana dijo que sí fueron algunos años, pero no aclaró cuántos estuvo a su lado, lo que sí es que siempre han sido amigos, y terminaron por circunstancias, no por falta de amor.

“No dejamos esa relación ni peleados, ni por nada malo, simplemente, decisiones, tiempo, y yo creo que no nos veíamos, o sea, siempre estamos en contacto, pero de vernos, varios años”, compartió.

Aclaró que las personas cambian, ahora él es padre de cuatro hijos, con una carrera cada vez más exitosa y consolidada.

“Pero la gran persona que es, será siempre, es un tipazo”, puntualizó la conductora de 58 años.