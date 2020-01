Reaparece Luis Miguel ¿luce más viejo?

Tijuana, BC.- Luis Miguel se dejó ver en Madrid, España. El cantante accedió a tomarse una fotografía con la chef repostera mexicana Maru Ávila que trabaja en la madre patria y ésta lo compartió en Instagram.

La imagen donde aparece el llamado “Sol de México” se le puede apreciar una etapa más madura, aunque sonriente y con sus dientes, ya no separados.

Esta fotografía recibió todo tipo de comentarios, desde las defensoras que lo ven con ojos de amor, hasta las que reconocen que ya dio el viejazo.

“A la gente se le olvida que los artistas son humanos! Y al igual que todos envejecen!!!! Obvio ya no se parece, ya no es un niño, ya no es un joven! El tiempo no perdona a nadie!”, escribió Nony Pop en la Instagram.

Y mucho más con el tipo de vida que lleva, pues además basta recordar que son varios los arreglitos que se le ha hecho a su rostro.

“Ósea le encanta tomar el sol! Le encanta el vino. Obvio va a envejecer más pronto que lo normal”, escribió otra usuaria de nombre Marlen Gómez.

El intérprete de “O tú o ninguna” cumplirá este próximo 19 de abril 50 años de edad, y quizá enfrente una demanda por pensión alimenticia de parte de su ex mujer, la actriz Aracely Arámbula.