Reaparece Chris Pérez, viudo de Selena, al lado de "La Mafia"

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente Abraham Quintanilla se enfrascó en una polémica en las redes sociales, pues se lanzó duramente contra el grupo La mafia, esto luego de que la veterana banda de Tex-Mex originaria de Houston, presuntamente asegurara que ellos introdujeron el estilo tejano en la música, cantando en inglés y en español en Estados Unidos, hecho que “le abrió el camino” a Selena para triunfar en la música y lograr ser reconocida entre el público estadounidense.

La controversia comenzó cuando el patriarca de la familia Quintanilla escribió una publicación en Facebook retomando las supuestas declaraciones de La mafia:

“Estos dos payasos realmente no sé qué es su queja. Cuando Selena y los Dinos empezaron su carrera musical, Selena tenía nueve años y todo el grupo eran adolescentes. Selena y los Dinos abrieron un show de La mafia, y ahora ellos dicen que son ellos los que le dieron el comienzo a Selena, lo que realmente es una estupidez de parte de ellos. Selena y los Dinos sobrepasaron a La mafia y Selena ahora es una artista y una leyenda mundial que, La mafia, aunque vivieran 200 años, jamás la podrán alcanzar, no sean envidiosos”, escribió el controvertido padre de la cantante de Bidi bidi bombom.

Más adelante en su mensaje, el señor admitió que no fue un solo concierto el que Selena y los Dinos le abrieron a la banda, sino tres.

La agrupación de Tex-Mex al lado del viudo de Selena, Chris Pérez.

“Selena y los Dinos abrieron tres shows para La mafia cuando Selena tenía 10 años, y ahora sólo por eso ellos piensan que hicieron la carrera de Selena. Desde ese momento estos chicos, Selena y los Dinos, los han sobrepasado. Selena es ahora una leyenda mundial y ellos nunca la van alcanzar. Así que ahora están anunciando que ellos tratarán de hacer una serie de televisión”, agregó Abraham.

Tras la polémica declaración del también padre de Suzette y A.B Quintanilla, la agrupación liderada por Oscar de la Rosa y Armando Lichtenberger Jr. no dudó en compartir su versión también en las redes sociales.

Armando escribió un extenso mensaje adjuntando un ticket de la época donde se ve el nombre de La mafia, y por debajo, el de la banda de Selena y sus hermanos.

“Como uno de los ‘payasos’, me gustaría dejar claro que la única razón por la que comentamos sobre Selena es porque los medios siempre nos hacen preguntas, ya que es un hecho bien conocido en nuestra industria de nuestra asociación con Selena y los Dinos a finales de los 80 y principios de los 90”, inició su mensaje Lichtenberger Jr. “Conocimos a Selena en 1984 cuando creo que Selena tenía unos 13 años en Angleton Texas en el Bobby Joes Club. Estábamos promocionando nuestro nuevo sencillo Mi loca pasión y Oscar seleccionaba a los fans de la audiencia para subir al escenario y cantar la canción y una niña pequeña agitaba la mano para elegirla y era Selena”, expresó.

Chris Pérez al lado de La Mafia.

Por su parte, es sabido por el público que el músico Chris Pérez, quien se casó con Selena en 1992 y hoy es su viudo, también ha mostrado su descontento y se ha mantenido alejado de la familia. Incluso antes de que se estrenara la serie biográfica de la recordada estrella, Chris expresó que no lo tomaron en cuenta para la realización y aseguró que querían “borrarlo del legado” de Selena.

En 2018 se dijo que Chris había perdido contra su ex suegro, quien lo demandó por presuntamente haber violado un acuerdo de una sucesión que firmaron meses después de que Selena fuera asesinada. Dicha rencilla inició en marzo de 2012, luego de que el músico publicara To Selena With Love, un libro que no fue del agrado de Abraham Quintanilla.

Como es sabido, el romance entre Selena y Chris dio inicio cuando él era guitarrista de la banda Selena y Los Dinos, pero su relación no era vista con buenos ojos por parte de la familia de “la reina del Tex-Mex”, razón por la cual la pareja de novios decidieron escaparse juntos y luego casarse.

Ante este contexto, ahora llamó la atención que Chris Pérez apareció este martes 2 de febrero en una fotografía donde se le ve en el estudio con La mafia, dicha imagen fue compartida tanto por el viudo de Selena como por la veterana banda tejana.

Selena Quintanilla fue el gran amor de Chris Pérez.

“Siempre un súper gusto ver a nuestro amigo Chris Pérez, gracias por visitarnos aquí en los Estudios Mafia”, se lee en el perfil de La mafia. En tanto, Chris escribió: “Gracias a Dios que tengo a estos tipos ayudándome cuando lo necesito. Mando Lichtenberg Jr. y Oscar de la Rosa, de La mafia”.

Esta reunión desató los comentarios de los fans, quienes comenzaron a inferir que posiblemente se encuentren trabajando en nueva música en común. Y aunque no dieron mayores detalles, algunos fans celebraron que los “adversarios” de Abraham Quintanilla unieron sus fuerzas.