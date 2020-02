Realizan premios César entre protestas contra Polanski

PARÍS, Francia.- La ceremonia de los premios César se llevó a cabo el viernes en París mientras activistas por los derechos de las mujeres protestaban contra Roman Polanski, a quien le fue concedido en ausencia el galardón al mejor director.

Polanski decidió no acudir a la entrega de estos premios, la versión francesa de los Óscar, debido a las protestas de grupos feministas que criticaron las 12 nominaciones que recibió la película "An Officer and a Spy" luego de que una mujer presentó una nueva denuncia de violación en su contra.

Después de que se anunció que Polanski había ganado en la categoría al mejor director, se escucharon algunos abucheos entre el público, compuesto por los equipos de cada película y otros profesionales del cine.

La actriz Adele Haenel, que recientemente denunció una presunta agresión sexual por parte de otro director francés ocurrida a principios de la década del 2000, cuando tenía 15 años, se puso de pie y abandonó la sala, seguida por algunas otras personas.

"El distinguir a Polanski es escupirle en el rostro a las víctimas. Significa que violar mujeres no es tan malo", le dijo Haenel al diario The New York Times hace unos días.

Los integrantes del elenco y del equipo de producción de "An Officer and a Spy", incluido Jean Dujardin -nominado al mejor actor-, también se rehusaron a asistir a la ceremonia. Dujardin publicó un mensaje en Instagram que decía: "Al hacer esta película, creí y sigo creyendo que hice más bien que daño".

El filme de Polanski conquistó otros dos premios, al mejor diseño de vestuario y a la mejor adaptación. Nadie subió al escenario para recibirlos.

La conductora de la ceremonia, la comediante Florence Foresti, no mencionó la cinta de Polanski en sus primeras declaraciones cuando habló sobre las que tenían varias nominaciones. En lugar de ello, se refirió al director de 86 años como "Atchoum", el término francés para el personaje Estornudo de la película "Blanca Nieves y los Siete Enanos".

"Decidí que Estornudo no sería lo suficientemente grande para opacar al cine francés", señaló.

La junta directiva de los César, en la que predominan los hombres, renunció recientemente luego de un altercado en torno a su estructura de toma de decisiones y a la forma en que lidió con el problema de Polanski.

El César a la mejor película le fue otorgado a "Les Miserables".