Raymix afirma que era su “obligación” salir del clóset

Raymix, el primer artista musical abiertamente homosexual en llegar al número uno de popularidad en México, explicó en una entrevista que sintió la "responsabilidad y obligación moral" de salir del clóset, no solo por él mismo, sino por "ayudar a tanta gente, en especial jóvenes, que tienen miedo de decir quiénes son".

Así lo expresó el cantante a través de una videollamada, tres días después de publicar sorpresivamente un video en su canal de YouTube en el que reveló que es gay.

Lo que yo siempre intento ofrecerle a mi público es la autenticidad. Soy una persona sincera con lo que hago en la música y en lo que digo, pero parte de mi sinceridad estaba a medias y estaba un tema que tenía guardado y que sentía que tenía que decírselo al mundo", indicó.

Después de muchas consultas, conmovido por las protestas contra el racismo que sacuden a Estados Unidos y que han hecho eco en México y que aprovechando la celebración del "mes del orgullo gay", el mexicano decidió "decirle al mundo quién es de verdad Raymix”.

Pero a diferencia de lo que le habían pronosticado quienes le alertaron sobre un efecto negativo en su carrera, la reacción inicial ha sido "demasiado positiva", no solo de parte del público sino de otros colegas en la industria, entre los que destaca a Ricky Martin, quien le "mandó un mensaje 'supercool'".

"Han sido unos días locos, pero estoy feliz. Me siento ligero y hasta importante, reconoció Raymix, quien cuenta que algunos periodistas se le han acercado para felicitarlo y siente que ahora está la puerta abierta para hacer su "carrera en libertad".



LA CUMBIA TIENE QUE SALIR DEL CLÓSET



Raymix, conocido como "El rey de la electrocumbia", es un hombre tranquilo. Sin embargo, reconoció que antes de publicar su salida del clóset en video le "temblaba todo", pero ahora se siente muy seguro de sí mismo y con objetivos muy claros.



Su éxito más reciente "Tú y yo", una colaboración con Paulina Rubio, lleva dos semanas en el primer lugar de popularidad en la cartelera de Monitor Latino en México. Algo que lo llena de "mucha emoción" no solo por lo que se refiere a su carrera.



Según datos de la industria musical mexicana, Edmundo Gómez Moreno tiene el honor de haberse convertido en el primer artista declarado abiertamente homosexual en estar de número uno. Era algo que había logrado Juan Gabriel, quien nunca habló abiertamente de su sexualidad.



Además, siente un gran orgullo de tener este éxito a través de la cumbia, un género musical por el que experimenta gran pasión y que le ayudó a matar la nostalgia por su casa en la sede de la NASA en Estados Unidos, donde hizo una pasantía tras estudiar ingeniería aeronáutica.



"Amo mucho la cumbia y siento que es un género que en México se ve muy para abajo y que es necesario que salga del clóset también, pues por años no ha sido bien aceptada en las clases sociales más altas, y que los que la disfrutan sientan orgullo de ella", afirmó.



"Mi objetivo como músico es ayudar a que se acabe el prejuicio contra ese género musical", manifestó.



EL ROL SOCIAL DEL ARTISTA



Para el cantante de 29 años, la popularidad le ha dado una voz debe usarla para darle al público lo máximo que pueda. No solo habla de música sino en lo social.



Parte de su decisión de hacer su sexualidad pública vino de la certeza de que "los artistas podemos ayudar a crear una sociedad más transparente, más libre, en la que la gente se sienta cómoda para ser como es y disfrutar la vida", indicó.



Para él, la presión que sienten muchos por esconder su preferencia sexual forma parte de un "esclavismo cultural".



Está convencido de que esto le genera "mucho daño a mucha gente, en especial a los jóvenes", por lo que espera que lo "vean y se sientan animados a expresar quiénes son y defender su identidad con orgullo".



"No solo los de la comunidad LGBTQ, sino todos los que se sienten en minorías", cerró.