Ramiro Fumazoni habla de relación que tuvo con Alejandra Guzmán en la grabación de “Mírala, míralo”

Ciudad de México.- El actor argentino Ramiro Fumazoni decidió esclarecer la relación que tuvo con Alejandra Guzmán y cómo se lleva con el ex de la cantante, Pablo Moctezuma, después de que en los años 90 participara en el videoclip de ''Mírala, míarlo'' y se especulara que era el tercero en discordia de la pareja.

En un encuentro con la prensa en la ciudad de México el actor fue cuestionado por dichos rumores y contestó: “En ese aspecto no tengo nada que comentar, yo conozco a Pablo y a Pedro muy bien, me llevó muy bien con ellos, yo no sé qué sucedió entre ellos, ese es un problema muy personal de la pareja, que uno no se tiene que meter”.

¿Tuvo una relación con La Guzmán?

Inmediatamente después, Ramiro dejó muy en claro que no tuvo ninguna relación sentimental con la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal.

Yo no me metí con ella, yo estaba soltero, joven, fresco, no como ahora que estoy viejo. Nosotros salíamos muchísimo, nos íbamos a tomar unos drinks, me acuerdo que estaba el Medusas creo, salíamos, pero normal, como cuates, incluso teníamos un amigo francés que estaba aquí en México, fotógrafo, pero cosas normales que uno sale a hacer cuando tienes buena onda con alguien”

Detalló.

Después, el actor remarcó que tiene una gran relación con la familia paterna de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

“Súper bien con Pablo y con Pedro, me he visto muchas veces. Yo no estaba enterado de lo que me están preguntando, pero yo sabía que iba a venir esa pregunta, pero un día me manda un amigo mío actor, y me dice ‘mira en el ped& que estás metido’, le digo ‘no estoy metido en ningún ped& porque yo no hice absolutamente nada’”, contó.

Por último, Fumazoni aseguró que de igual forma se lleva muy bien con La Guzmán y manifestó estar en contra de cualquier tipo de agresión contra las damas.

“Me la crucé en Miami hace como 2 años, nos saludamos súper lindo, la mujer es intocable y la violencia es innecesaria”, remató.