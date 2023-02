RBD anuncia que lanzará nueva música

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fanáticos de RBD tuvieron que esperar más de 15 años para ver su sueño cumplido: que la banda volviera a los escenarios. Ahora los integrantes se encuentran arrasando, pues cada vez que se anuncia un próximo concierto, las entradas se agotan de inmediato.

El día de ayer se llevó a cabo la segunda edición de le entre de premios TikTok Awards. Hubo varios artistas invitados, pero sin duda quienes se robaron todas las miradas fueron los intérpretes de RBD.

Christian Chávez y Christopher Uckerman fueron los únicos integrantes de RBD que pasaron por la red carpet creando un alboroto durante su fugaz aparición en el que informaron que la agrupación sacará este 2023 música nueva.

“Sí viene música nueva, no sabemos exactamente cuándo porque no trabajamos en disquera pero próximamente. Todavía no tenemos el sencillo ya escogido pero vienen canciones, música nueva, estamos contentos de poder darle esto a la gente”, señaló Chávez.