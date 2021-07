“Quisiera que me entendieras”, Madre de YosStop solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para liberar a su hija

CIUDAD DE MÉXICO. – Por medio de un comunicado a través del canal de Youtube de su hija, Marina Badui, madre de Yosseline “N”, quien hace unos días fue detenida por el delito de posesión de pornografía infantil, alzó la voz y habló a favor de la influencer.



Por medio del canal JuStYoss, la madre de la youtuber expresó que su hija fue detenida “injustamente” por más de 45 elementos de la Fiscalía, quienes se la llevaron directamente a un penal.



“Como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal. Yosseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona, ella ha conseguido todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo y es una buena persona, no es todo lo que dicen los medios”, aseguró Marina.



En el video, Badui también alegó que los medios “han distorsionado” todo el caso, pues expresó que su hija no es culpable, dijo, además, que Yosseline “N” es comunicóloga, por lo que se dedica a las redes sociales, agregó.



Yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella y la verdad yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, tú eres mujer y quisiera que me entendieras, por lo que estoy pasando, porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, eso no puede ser”, expresó la madre de Yosseline “N”.