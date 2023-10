"Quiero que te vayas" Kim graba a Juan de Dios golpeando su puerta tras supuesta infidelidad

El día de ayer comenzó a circular en redes sociales una supuesta infidelidad por parte de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza, esto luego de aparecieran unos videos en el que presuntamente aparece Juan en la habitación de un hotel con una mujer.

Aunque no se logran ver sus rostros, se especula que quien aparece en el clip es el mismo Juan de Dios debido a sus tatuajes. Juan y Kimberly han estado juntos desde 2016 y tienen una familia con hijos. Han enfrentado acusaciones de infidelidad en el pasado, pero han superado crisis anteriores.

Sin embargo, en esta ocasión Kimberly expuso la situación en sus redes sociales y publicó un video en Instagram en el que Juan intenta entrar a su casa, pero ella se niega.

En el año 2020, se vieron envueltos en su primer escándalo relacionado con acusaciones de infidelidad. Sin embargo, Juan se encargó de negar dichas acusaciones, lo que complicó aún más la situación cuando se filtraron videos que aparentemente lo mostraban junto a otras mujeres.

Como resultado de esta controversia, anunciaron su separación, aunque finalmente decidieron reconciliarse y volver a estar juntos, pues la intérprete de “Devoto” lo ha defendido en repetidas ocasiones.

“Aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes, sé que es un hombre bueno y no, claro que no es perfecto, ¿quién es perfecto en esta vida?”, mencionó.