Quiero que la gente me vea: Susana Alexander

Para la actriz Susana Alexander no es nada fácil manejar las nuevas tecnologías por eso, aunque sufrió mucho para dar una conferencia de prensa vía Zoom, no se intimida y asegura que lo peor para ella no es tener que aprender a manejar un teléfono inteligente o dominar una aplicación, sino el no tener un público a quién contarle una historia.

"Lo único que quiero es que la gente me vea, que me haga el milagro de su presencia, porque eso de estar sin público, que no me pueda comunicar con las personas, es lo único que me tiene verdaderamente mal, porque nosotros los actores trabajamos para el público sino no funcionamos", dijo Susana Alexander.

La actriz explica que fue invitada a presentarse vía streaming por el productor Diego Cantú, a lo cual dijo que sí, porque cuenta con varios espectáculos que podrían ser llevados a la gente de esta forma, pero se decidió por "Madre sólo hay una, y como yo ninguna", la cual presentará el 8 de agosto a las 18:00 horas por www.arema.mx.

"Es un espectáculo que llevo haciéndolo muchos años, que habla hermosamente de la madre, no tiene nada que ver con 'Cómo ser una buena madre judía', es un espectáculo con base en textos de poesía y cuentos, casi todos de mujeres mexicanas y es maravilloso".

El espectáculo fue grabado en el estudio de su casa donde dice la actriz, un equipo de filmación de lo más profesional, se dio a la tarea de preparar este espacio como si fuera un escenario teatral, para que ella realizara su trabajo.

"Hagan de cuenta que estaba en Bellas Artes, ellos me dieron mi conteo, me arranqué y me seguí. No hay ninguna diferencia de hacerlo en línea que, si me hubiera ido a Monterrey y presentarlo en el teatro de la ciudad o donde quieran, la real diferencia, es que habrá gente que le importe, que quiera verme o hacerme el favor de honrarme con el milagro de su presencia.

"(El reto) es aprender a usar estas cosas (las plataformas digitales) y no asustarme cuando de pronto nos vamos, porque yo no sé cómo arreglarlo. Siempre me parece como un milagro, como el burro que toca la flauta, así logro hacer todo esto, pero estoy muy contenta".

Hay algo que asegura Susana a la gente que pague un boleto para ver "Madre sólo hay una, y como yo ninguna", que se encontrarán con un espectáculo de calidad, que le dejará en su corazón algo maravilloso y bellos, lejos de lo grosero y corriente.

Aunque Susana Alexander está realizando todos los viernes un encuentro con su público vía redes sociales y tiene su canal de internet, que se llama "El rincón de la cana al aire", confiesa que ella no sabe cómo puede conectarse y ver como público el trabajo que otros colegas están haciendo en plataformas.

Sobre cómo ha pasado estos días de inactividad, Susana Alexander comentó que hay algo que en verdad le preocupa, que no hay una fecha para que vuelva la comunidad teatral a los escenarios.

"La única desesperación que sí tenemos todos los actores, es que no tenemos ingresos, yo no tengo más que unos ahorritos y esos me los estoy comiendo, no tenemos ingresos y parece ser que no los tendremos en mucho tiempo, porque lo último que se van a abrir serán los teatros, es terrible y supongo que lo mismo pasa con los cantantes, han de estar igual de desesperados, no hay palenques para ellos, no hay Auditorio Nacional, no hay nada. No nos dejan trabajar, no nos dan el espacio, tenemos prohibido juntar gente para que nos vean, ni modo, no somos necesarios".