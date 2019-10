¿Quién se llevará el título del mejor cocinero de México?

MÉXICO.- Ayer se llevó a cabo la semifinal de MasterChef La Revancha desde el bello estado de Nayarit, con un hermoso mar como telón de fondo, Carmen, Memo, Cyntia y Rogelio pelearon con su sazón y el calor extremo por un lugar en la Gran Final.

Como cada domingo, la bella conductora Anette Michel dio la bienvenida a los cuatro

cocineros en La Marina Riviera Nayarit, rodeados de embarcaciones, con la brisa del

mar y un esplendoroso sol, se dispusieron a enfrentar el primer reto de esta semifinal

que consistió en preparar cuatro entradas: fría, caliente, ahumada y otra a su elección

con coherencia entre ellas y resaltando el producto fresco de mar; el ganador de esta

primera cocinada se convertiría en el primer finalista.

Memo tuvo el privilegio de elegir el orden en el que cocinarían, eligió a Rogelio para

comenzar y darle menos tiempo de planeación, luego sería Cyntia, enseguida Carmen

y él en último lugar para poder pensar mejor su receta.

Antes de comenzar la prueba, Anette les anunció algunas sorpresas. Acompañados

del experto chocolatero se dirigieron al mercado de la cruz para conocer todo tipo de

productos del mar y recibir consejos de los mismos comerciantes. Después dieron un

paseo en barco por alta mar con el chef Benito Molina para aclarar dudas y recibir tips

para sus preparaciones.

También les anunciaron que el ganador además visitaría la casa de la chef Betty

Vázquez para poder platicar del menú para la final.

Con todas estas sorpresas previas, Rogelio comenzó a cocinar. El zacatecano

preparó un tiradito de pescado con vinagre y limón, un caldo de pescado, camarones a la diabla con sal ahumada y un escabeche de pulpo. Media hora antes de finalizar,

Cyntia empezó a cocinar sus entradas.

Además de los jueces Adrián Herrera, Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Benito

Molina, en la primera degustación los acompañaron la chef Cassandra Beretta,

Gerente General de Grupo Vidanta y el mixólogo oficial de Riviera Nayarit, Israel Díaz.

El chef Molina opinó que el escabeche de Rogelio era “infame” y Herrera se quejó del

caldo, asegurando que esta había sido una de las peores degustaciones, calificando

como desatinado el trabajo del cocinero.

Después probaron las preparaciones de Cyntia: ostiones mignonette, caldo de

camarón con trozos de pescado, pescaditos sellados con adobo y unas empanadas.

Tras degustarlos, la chef Cassandra aseguró que el caldo era mucho mejor que el de

Rogelio, el mixólogo dijo que había un mejor equilibrio y balance en sus entradas.

Carmen por su parte, tuvo algunos problemas con los 60 minutos que les dieron para

cocinar pero terminó de manera cardiaca. Presentó una leche de tigre con almeja,

camarones ahogados, infladas de abulón y ostiones con salsa holandesa. Obtuvo

buenos comentarios pero los jueces criticaron su salsa ya que no era holandesa como

ella lo indicó.

Finalmente probaron las entradas de Memo que fueron un tiradito de huachinango, un

caldo levantamuertos de camarón, ostiones con salsa mignonette y un aguachile de

pescado. La chef Beretta sintió muy picosos los ostiones pero dijo que el caldo era

bueno.

Tras la deliberación, la chef de Grupo Vidanta tuvo el honor de anunciar a Cyntia

González como la primera finalista de esta temporada, quien llena de felicidad se fue

de la mano de la chef Betty a San Blas para conocer su restaurante y recibir sus

consejos.

Carmen, Memo y Rogelio se trasladaron al club de playa, La Patrona, en San Pancho

Nayarit para continuar con el siguiente reto y definir al 2° finalista. Para ello tuvieron

que preparar un plato fuerte con guarnición y salsa para seis comensales; en esta

prueba estuvieron como invitados la Directora de Grupo Excelencias, Consuelo Elipe

y Alfredo Jiménez, Chef del Hotel Marival.

Siguiendo el mismo orden para cocinar que en la primera parte, los participantes

contaron con 75 minutos para terminar.

Rogelio quiso arriesgarse y decidió preparar bisque de langosta; la chef Betty al ver lo

que estaba haciendo le pidió que no hiciera locuras ya que lo estaba haciendo de

manera incorrecta.

Tras probar su platillo, el juez Molina expresó que la idea y la presentación eran

buenas pero no la ejecución; el chef José Ramón dijo que no era posible que trabajara

con un ingrediente que no conocía y Elipe comentó que eran demasiados sabores y

chocaban unos con otros.

Carmen por su parte optó por cocinar mero y huachinango con chimichurri,

acompañado de puré de malanga y berenjenas salteadas, asegurando que era un

plato que representaba todas las experiencias que ha vivido. Su platillo obtuvo buenos

comentarios, “un plato redondo” dijo la chef Betty.

Por último, Memo intentó usar un pescado perico, pero aunque el chef Benito le

mostró la mejor técnica para descamarlo, optó por preparar un robalo para no tener

problemas con el tiempo, el cual acompañó con salsa de cúrcuma con alcachofas y

berenjenas salteadas. Elipe comentó que tenía una buena composición pero no

estaban los sabores.

Benito Molina fue el encargado de dar el veredicto y Carmen Miranda fue elegida

como la segunda finalista.

La última oportunidad llegó, el tercer puesto en la final lo pelearían Memo y Rogelio.

Bajo un bello atardecer, el chef José Ramón les explicó el reto: sin abatidores y con

un horno de leña, ambos participantes prepararían un brownie con notas ahumadas y

una salsa con un buen maridaje en una hora; la parte más difícil, sin receta y sin

báscula para el uso de los ingredientes.

La noche cayó y el ataque de los insectos fue una gran molestia pero lograron

presentar sus postres. El chef José Ramón opinó que el brownie de Rogelio parecía

más un bizcocho, “le falta técnica a todo” sentenció la chef Betty. Por el otro lado,

Herrera confesó que no encontraba conexión en el de Memo pero tenía un mejor

sabor y vista, pero la mayoría opinó que estuvo mejor logrado.

Por lo que Memo Cruz se convirtió en el tercer finalista, dejando fuera de la

competencia a Rogelio, quien quedó muy cerca de llegar a la Final, agradeciendo

haber cumplido un sueño y llevarse tanto aprendizaje y grandes amistades.