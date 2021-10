Olga Tañón, Dulce María y Maribel Guardia, estarían detrás de las botargas de “¿Quién es la Máscara?”

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga Tañón, Dulce María y Maribel Guardia, son algunas de las famosas que se presume que están participando en la tercera temporada de “¿Quién es la Máscara?”.

A tres semanas de haber iniciado “¿Quién es la Máscara?”, las apuestas sobre los artistas que están detrás de las botargas del programa ya iniciaron y algunos fanáticos y comunicadores han tratado de adivinar las identidades de esta semana.

En su cuenta de TikTok, el creador del “Chismileneal”, Pablo Chagra, resaltó algunos nombres de los posibles participantes que están debajo de las botargas que participaron el domingo pasado.

La primera de ellas fue “El Monstruo de las Nieves”, quien según las predicciones de Chagra, la que está detrás de la botarga podría ser Olga Tañón, quien interpretó el tema “Bidi Bidi Bom Bom”, de Selena, pero con la voz similar a la puertorriqueña.

A mi me causa conflictos porque la voz es de Olga Tañón pero digo: ‘¿Olga Tañón aceptaría La Máscara?’, pero casi te lo puedo asegurar”, comentó Pablo.

Pero algunos internautas apuestan por que la voz de “El Monstruo de las Nieves” es Daniela Romo o María del Sol, de quien ya se había rumorado que entraría al reality, en agosto pasado.



También estaría Dulce María, Maribel Guardia y Gala Montes

Otra de las estrellas que estaría debajo de la botarga de la “Gitana” es supuestamente Gala Montes, la protagonista de “Diseñando Tú Amor” y actriz de “El Señor de los Cielos”.

Una de las botargas que más gustó a Pablo Chagra fue “Leona”, quien a su parecer es la exintegrantes de RBD, Dulce María, quien hace varios meses se convirtió en madre primeriza y ha manifestado querer regresar a los escenarios.

“Wey, no llevaba dos segundos de cantar cuando yo atiné: Es Dulce María. Te apuesto un pin… dedo a que es Dulce María. La RBD anda pidiéndole perdón a Televisa, porque como se fue a trabajar a Telemundo, ya no sabe cómo otra vez encajar en Las Estrellas y dijo: ‘Pues ni pe… me pongo la botarga y ahí anda cantando”, destacó.

Otra de las que supuestamente sería una de las participantes es Maribel Guardia, la famosa que está debajo de la botarga de “Sirena”, otra de las que se salvó el domingo pasado de ser eliminada y que cantó “Bandido”, de Ana Bárbara.