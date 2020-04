Queen canta “We are the champions” en apoyo a la cuarentena

La actual formación de Queen, integrada por el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, junto al cantante Adam Lambert interpretaron una versión de “We are the champions” que dedicaron a quienes luchan contra la pandemia de coronavirus.

El video, con esta interpretación que no suma otros instrumentos o sonidos pregrabados, fue publicado en las redes oficiales de la banda y en la de cada uno de sus miembros.

En estos tiempos de confinamiento, como un esfuerzo por evitar la propagación del coronavirus, las transmisiones vía streaming se han convertido en un medio para que diversas bandas y cantantes ayuden a reducir el aburrimiento y la monotonía del hogar, a la vez que ofrecen un poco de cercanía en estos momentos de distancia social.

En medio de este panorama, Brian May decidió emitir una clase magistral a través de su cuenta de Instagram en la que enseñaba a sus seguidores cómo tocar con la guitarra algunos de los clásicos de Queen, como el caso del famoso “Bohemian Rhapsody”, incluida en su aclamado álbum A night at the opera, de 1975.

En el clip de 8 minutos se puede apreciar al músico en total estado de relajación, tocando su famosa guitarra Red Special , mientras lo comenta con aire sereno, asegurando que “tampoco es que haga nada especial” y declarando que no es el guitarrista con mejor técnica, “aunque sí toca con sentimiento”.

Luciendo larga melena blanca y gafas, el también astrofísico compartió con sus seguidores su faceta más pedagógica y se comprometió a colgar diferentes videos en la red social para enseñar a sus seguidores otros temas de la banda.

Entre las canciones que May ha interpretado ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram está “Keep yourself alive”.

Ante las medidas anunciadas por el gobierno británico para combatir la pandemia del Covid-19, Brian May llamó a sus fanáticos a “Mantenerse tranquilos y crear" mientras permanecen en casa. “Estén seguros y agradecidos de que tenemos una oportunidad aquí … Tratemos de disfrutar cada día que se nos ha dado”.

Esta formación de la banda con Lambert es la que encaró las giras realizadas en los últimos años, sin la presencia del bajista John Deacon, quien decidió retirarse de la música luego de la disolución del grupo original, tras la muerte del cantante Freddy Mercury, en 1991.