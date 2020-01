Las peor vestidas de los Golden Globes 2020

La gala de los premios Golden Globes 2020 ha reunido lo mejor de los talentos del espectáculo de los Estados Unidos. Sin embargo, algunas de las celebridades han llamado la atención y no precisamente por lucir los mejores atuendos. Así que en esta nota te traemos a las peor vestidas que dejaron mucho que desear en esta alfombra roja.

Sin duda, lo que les recomendamos siempre es que su talento y su look no definen su talento, sin embargo los malos atuendos son resultado de malas decisiones, las cuales involucran no cuidar el estilo, la personalidad ni la figura del cuerpo. No obstante, sus looks nos han dado una gran lección y nos han enseñado qué evitar cuando nosotras vamos a un evento importante como una boda, graduación o a otro evento especial.

Así que sin más, te presentamos a las peor vestidas de este año:

Bel Powley.

Con un vestido custom Miu Miu, Bel eligió una de las siluetas más complicadas: mangas abullonadas y escote profundo. El vestido lucía grande y no de su talla, sin embargo, el maquillaje y el look inocente fue lo máximo.

Charlize Theron

Lamentamos que una mujer tan hermosa esté en este conteo, sin embargo, el look en tono verde fue un completo error. No solo divide su silueta en dos, sino que además el detalle de la lencería por fuera lo hace ver más informal que sofisticado.

Charlize Theron in Dior#RedCarpet #GoldenGlobes



Tengo mis dudas con ese color, por lo general usa colores básicos/clásicos pic.twitter.com/aL3cuWww4h — nando (@ferdaboin) January 6, 2020

Dakota Fanning

La actriz lució un vestido estilo princesa de Christian Dior con mangas abullonadas y un corte imperio. Sin duda le achicó la parte del torso y lució más chaparrita de lo que en realidad es.

Jennifer Lopez

Nuestra querida Jennifer Lopez nos dejó decepcionadas con este vestido cuyo moño lucia como lazo de Navidad. En verde y dorado, sin duda este fue uno de los peores looks.

Janina Gavankar

Evidentemente las mangas abullonadas no fueron las favoritas de esta edición de los Golden Globes 2020, sin embargo, esperamos que en las demás premiaciones no nos encontremos con esto.

Dexter Fletcher y Dalia Ibelhauptaite

Sin duda esta pareja lució desaliñada y con cero estilo. Los vuelos no son favorecedores y el pelo largo solo luce sucio y grasoso.

Gyneth Paltrow

Con un vestido con transparencias simplemente no convenció.