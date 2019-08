¿Qué haría Taylor Swift si su hijo fuera gay?, la cantante responde

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift lanzó "You Need to Calm Down" durante el mes del Orgullo y el video incluyó un llamado a la acción, dirigiendo a los espectadores a su petición Change.org al Senado de los EE. UU. En apoyo de la Ley Federal de Igualdad, que haría ilegal la discriminación LGBTQ.

Muchos estaban preocupados porque su postura sobre los derechos de esta comunidad provenía de fuera del campo izquierdo, ya que nunca antes había sido particularmente política.

El mensaje y el llamado a la acción surgieron de una conversación que tuvo con su amigo, el cantante Todrick Hall.

"Tal vez hace un año o dos, Todrick y yo estamos en el auto, y él me preguntó: ¿Qué harías si tu hijo fuera gay?", agregó: "El hecho de que él tuviera que preguntarme ... me sorprendió y me hizo darme cuenta de que no había hecho mi posición lo suficientemente clara o lo suficientemente fuerte", y agregó: "Si mi hijo fuera gay, sería gay. No entiendo la pregunta”, señaló la cantante.

"Si él estaba pensando eso, no puedo imaginar lo que mis fanáticos en la comunidad LGBTQ podrían estar pensando. Fue algo devastador darse cuenta de que no había sido públicamente claro al respecto”, afirmó.

Antes de las elecciones parciales de 2018, Swift sorprendió a los fanáticos cuando adoptó una postura política muy firme, algo que no había hecho en el pasado.

Ella recurrió a las redes sociales para respaldar a los demócratas para la Legislatura de Tennessee. También llamó a la republicana que se postuló para el Senado, Marsha Blackburn-

‘‘Ella cree que las empresas tienen derecho a rechazar el servicio a las parejas homosexuales. Ella también cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos no son valores de mi Tennessee ”. Su declaración definitivamente influyó en algunos fanáticos, con 65,000 nuevos votantes que se registraron en las 24 horas posteriores a su publicación.

